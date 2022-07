Crimen en Pocito: el remisero detalló cómo fueron los últimos minutos con vida de Gonzalo Martínez

miércoles, 27 de julio de 2022 12:46

Comenzó el juicio por el crimen de Gonzalo Martínez, quien recibió un ladrillazo en la nuca de parte de su expareja Gabriela Nuñez, tras una discusión, ocurrida el pasado 2 de octubre en el Lote Hogar 12 en Pocito. En la primera audiencia declaró uno de los testigos presenciales del hecho, un remisero que esperaba al joven y también, uno de los primeros en auxiliarlo. Asimismo, también dio su testimonio la médica forense que hizo la autopsia al cuerpo.

Es juzgada por "Homicidio preterintencional doblemente agravado, por alevosía y por el vínculo" y desde Fiscalía remarcaron que pedirán 15 años de prisión, ya que no tuvo intenciones de matar a su expareja pero sí de lastimarlo.

El conductor, de apellido Porras, reconoció los pedazos de ladrillo y contó que esperó en su auto a Martínez, que ingresó a la casa y mencionó que necesitaba buscar una campera. Señaló que "no escuché lo que se decían entre ellos, cuando salen. El chico estaba en la vereda y ella se quedó en la puerta. Él se da vuelta para subir al taxi; ella agarra el ladrillo y se lo larga. Él no llega a abrir la puerta y se cae". Destacó que el impacto del ladrillo "fue en un costado del lado izquierdo" entre la cara y la nuca y que cayó "quedando entre el cordón de la vereda y el taxi".

La acusada, Gabriela Nuñez con su defensora María Filomena Noriega.

"Me bajé del auto; lo hablaba y él no me respondía. Le llamaba a la chica para que saliera (de la casa) y no salía. Una vecina fue a buscar a la chica y ahí salió pero ya habíamos llamado a la Policía y a la ambulancia. Llamé al 911", detalló el remisero. Destacó además que notaba que Martínez "no tenía signos vitales".

El abogado defensor de la familia de la víctima, Gustavo de la Fuente destacó a Diario La Provincia SJ que "en esta jornada se han presentado los testigos de la fiscalía y la querella y cada uno de ellos confirmó que fue Nuñez quien arrojó el ladrillazo. Ninguno de ellos, además, expresó que él (Martínez) había sido agresivo. El remisero destacó que se subió tranquilo y que estaba escuchando música. Incluso que refirió que "estaba lindo para tomarse una cerveza" y ahí lo llama ella. Se acercan para buscar una campera y que cuando él quiere subir al auto, ella le da el ladrillazo certero que lo mata".

Por su parte, Noriega agregó que "la defensa acreditará que ella actuó bajo emoción violenta. Él tenía una perimetral y Martínez ingresó a la casa a las 5 de la mañana, rompiendo una ventana e incumpliendo la medida judicial. Lastimó a quien era pareja de Nuñez y a ella; además se encontraban consumiendo droga. Esto hizo que en mi clienta fallaran los frenos inhibitorios y actuara bajo emoción violenta".

Destacó que piden que se juzgue la causa como "homicidio en emoción violenta" y una condena condicional de 3 años, ya que Nuñez no tiene antecedentes. "Ella sufría violencia física, psicológica, económica y sexual", sumó.

Continuarán las testimoniales de ambas partes y serán 17 personas por parte de Fiscalía y 6 por la defensa. Se prevé que miércoles o jueves de la semana que viene finalice el juicio.