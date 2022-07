En un año hubo 1.181 intervenciones de búsqueda de personas en San Juan, un promedio de 3 por día

jueves, 21 de julio de 2022 08:55

Se cumplió un año de la implementación del programa provincial "San Juan te busca", le procedimiento de búsqueda de personas extraviadas que desde julio de 2021 hasta la fecha, registró un total de 1.181.

Según se informó desde la Secretaría de Seguridad, en los siete meses que ya transcurrieron del 2022, se registraron 624 personas extraviadas, de las cuales 360 son mayores de edad y 264 menores. En estos procedimientos, todos con resultados fueron exitosos.

En promedio alarma ya que de esta cantidad total se desprende que 3 personas desaparecieron por día, lo que obligó a múltiples operativos en los que intervinieron diferentes áreas de la Policía.

Por otro lado, se reveló que de acuerdo a los análisis que realizaron los investigadores y el personal especializado de la Policía de San Juan, hay tres motivos principales por lo que una persona se ausenta de su hogar y motiva la búsqueda:

A) Familiares: diferencias entre parejas, padres e hijos, identificación sexual no aceptada, etc.

B) Económicos

C) Escolares: bajo rendimiento escolar. En diciembre y marzo, durante la época de exámenes, es cuando más se da este tipo de situaciones.

"El tema de la desaparición de personas es permanente, sobre todo en los jóvenes aunque hemos tenido gente grande que se ha ido. No son casos que se incrementen a fin de año sino que se sostiene. Hay gente que está acostumbrada a irse y cuando pasan dos o tres días (sus familiares) ahí hacen la denuncia, otros lo hacen con el sólo paso de unas pocas horas", advirtió anteriormente Carlos Avella, jefe del D-5, a Diario La Provincia SJ.

"Hay patrullas que salen y no paran hasta encontrarlos, hasta el momento, en lo que llevamos del año, todos han sido hallados, no tenemos a nadie que esté desaparecido, que no hayamos podido encontrar. Es relativo y circunstancial, casi todos los días tenemos a alguien que se va de la casa. Muchas veces ha pasado que se van, no vuelven, sus familiares hacen la denuncia y resulta que están detenidos o internados en algún hospital", detalló el comisario.