Siniestros fatales en San Juan: 46 muertos en lo que va del año y casi mil multas por alcoholemia

lunes, 27 de junio de 2022 12:10

La cifra es alarmante y se asemeja a las del 2019. En San Juan murieron 46 personas en siniestros viales en lo que va del 2022 y la mayoría fueron motociclistas. Así lo indicó el comisario inspector Oscar Sombra, a cargo del D7, a Diario La Provincia SJ quien explicó que a junio del 2019 la cifra fue muy parecida.

De enero a junio del corriente año han habido 46 fallecidos, la mayoría de ellos circulaban en moto, 25. La estadística indica que luego la mayor fatalidad tuvo como protagonistas a autos o camionetas con 12 fallecidos y luego en bicicleta con 7 muertos. Además hubo 2 personas que circulaban como peatones y fueron embestidos.

"Este año los lugares donde más se han producido accidente con víctima fatales fueron Rawson y Pocito", explicó Sombra quien detalló que en mayo hubo 10 muertos y en junio 11 fallecidos pero aclaró que el joven que circuló en tractor y murió en Valle Fértil el viernes pasado no está incluido porque "no se cuenta como vía pública sino como propiedad privada por eso no ingresa en la estadística".

El caso del fallecido que condujo en el tractor no se suma a la estadística.

En comparación al 2019, de enero a junio se registraron 47 fallecidos y la estadística coincide en relación a los motociclistas encabezando la lista de siniestralidad fatal con 23 víctimas. Luego hubo 15 fallecidos en autos o camionetas, 6 en bicicleta y 3 peatones muertos.

Las infracciones que se registraron

De enero a junio del 2019 se labraron 12.072 mientras que en los mismos meses del 2022 se labraron 11.227 actas. La mayoría fueron por no llevar cinturón de seguridad, la RTO o el carnet de conductor vencidos, circulación en ruta sin luces o por conducir con alcohol en sangre.

"Las actas por alcohol se hacen en forma permanente. Los fines de semana, de viernes a domingo, se hacen de 15 a 20 actas", subrayó Sombra quien subrayó: "la gente siempre reprocha que están apurados, que no tienen tiempo, se enojan cuando se los para, por el control vehicular. A muchos no les gusta que los paren porque tienen los minutos contados".

En el primer semestre del 2019, se detectaron en San Juan 1.145 test de alcoholemia positivo frente a 966 que se dieron en lo que va del 2022. Además en ese periodo del 2019 se radiaron 5.043 vehículos mientras que en el 2022 hubo 4.569 vehículos sacados de circulación.

"La mayoría de los que circulan en las calles hemos detectado que lo hacen sin la documentación. Si bien muchas veces uno los para, dicen 'he salido a comprar', 'he salido a llevar a los niños' y no llevan la documentación en sí. Por eso les pedimos que si salen una cuadra que lo hagan con la documentación respectiva", señaló.

Vale destacar que los años 2020 y 2021 no se tienen como referencia porque fueron años de menor circulación por la pandemia. En el 2021 fueron 37 y en el 2020 fueron 32 los muertos.