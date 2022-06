Reconocidos periodistas sanjuaninos sufrieron un violento robo en Santa Lucía

martes, 14 de junio de 2022 18:15

En las últimas horas, dos reconocidos periodistas de San Juan fueron víctimas de un violento robo en un barrio de Santa Lucía, mientras se encontraban realizando una cobertura.

El mal momento lo vivieron Christian Flores y David Fernández, de Canal 5 Telesol, quienes llegaron hasta el interior del barrio Tierra del Fuego en el móvil del canal. Allí, fueron víctimas de un robo cuando una persona rompió uno de los vidrios del vehículo y les robó un celular.

Gentileza: Telesol Diario

Según informó Telesol Diario, los periodistas se encontraban adentro de una vivienda de ese barrio realizando una nota y de repente escucharon la alarma del vehículo. Al salir, vieron el vidrio roto y se percataron que faltaba un celular.

Posteriormente, realizaron la denuncia policial en Comisaría 29na. Esta no es la primera vez que periodistas del canal sufren un robo, ya que el pasado 9 de mayo, Oscar Rodriguez llegaba al barrio Cattani, en Capital, a cubrir un reclamo vecinal por seguridad y fue víctima de un robo, en modalidad arrebato.

En ese momento, un menor de edad le robó el celular cuando estaba entro del móvil del canal. Ocurrió pasadas las 18 hs. en calles General Acha y Dorrego, en Capital.

"Cuando el móvil iba llegando, un niño nos hizo señas. Iba con el vidrio bajo y cuando me dispuse a escuchar al niño, me robó y huyó. Lamentablemente fuimos víctimas de la inseguridad. El niño metió medio cuerpo, se coló por la ventanilla, se tiró arriba mío y me llevó el teléfono", contó en la edición central del noticiero.