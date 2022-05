Muerte del motociclista en Calle 5: "no entendemos lo que pasó y esperamos el juicio"

lunes, 9 de mayo de 2022 20:37

Inició el período de investigación por la muerte de Alberto José Ahumada, un motociclista que caminaba con su rodado con una rueda pinchada por Calle 5, metros antes de llegar a Ramón Franco, en Rawson y fue embestido por Sergio Benegas. El hombre esperará en libertad el juicio.

En audiencia de formalización se imputó por el delito de "homicidio culposo" por manejar en estado de ebriedad. Las pericias determinaron que tenía 2.67 grs. de alcohol en sangre, lo que podría valorarse como agravante. El juez de Garantías Eugenio Barbera le trabó un embargo por $800 mil.

La familia de Ahumada mostró su pesar por la decisión judicial y aguardan el proceso. "Como familia estamos destrozados. Ese día, nos levantamos con la noticia que mi hermano había tenido un accidente; nos llamaron por teléfono. Llegué al lugar del accidente y mi hermano estaba muerto; tirado en el pavimento. Esto destruyó a toda la familia. Mi padre está destruido; 75 años y tener que enterrar a su hijo. Mi hermano cuidaba a mi papá", dijo Érica Ahumada en radio AM1020. El fallecido tenía 4 hijos.

Agregó que "cuando llegamos, el conductor ya estaba en la camioneta de la Policía. Una señora que estaba ahí; que se había bajado del colectivo y grabó un video, nos dijo que quería auxiliar a mi hermano y el hombre la agredía. Parece que la idea de él era correr la moto (del frente del vehículo) y fugarse".

"Él iba con su pareja, la iba a llevar a trabajar a 9 de Julio, Cuando iban para allá, se le pincha la moto y como hacía mucho frío, hicieron un fueguito para calentarse y ver si él la podía arreglar, pero no lo logró al no tener herramientas. Se devolvieron a buscar una gomería que abría temprano. Si la parchaban, seguían el viaje. Al momento del choque, mi cuñada iba del lado de la tierra y él, por la orilla. No sé cómo el hombre no los vio; no me explico. Las cámaras sólo captaron cuando ellos pasaban, no el choque. No entendemos lo que pasó y esperamos el juicio", describió.

Insistió en que la Justicia debió mantener la prisión preventiva: "mientras nosotros tenemos a nuestro hermano en el cementerio, él está en su casa. Me parece injusto que la justicia no lo mantienen preso mientras hacen lo que tienen que hacer. Él es culpable y no fue responsable al estar detrás de un volante, al tomar tanto alcohol".