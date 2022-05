Le robaron a un periodista de Telesol cuando iba a cubrir un reclamo vecinal

lunes, 9 de mayo de 2022 21:17

El periodista del canal sanjuanino Telesol, Oscar Rodríguez Sánchez llegaba al barrio Cattani, en Capital, a cubrir un reclamo vecinal por seguridad y fue víctima de un robo, en modalidad arrebato. Un menor de edad le robó el celular cuando estaba entro del móvil del canal. Ocurrió pasadas las 18 hs. en calles General Acha y Dorrego, en Capital.

"Cuando el móvil iba llegando, un niño nos hizo señas. Iba con el vidrio bajo y cuando me dispuse a escuchar al niño, me robó y huyó. Lamentablemente fuimos víctimas de la inseguridad. El niño metió medio cuerpo, se coló por la ventanilla, se tiró arriba mío y me llevó el teléfono", contó en la edición central del noticiero.

Agregó que "el niño en ese momento estaba solo. Cuando salimos a ver dónde se metía, desapareció del mapa. Los vecinos ya no pueden vivir por la inseguridad". Rodríguez, conocido como "El Gallego", iba a buscar a los vecinos a una plaza en la que harían el reclamo.

La denuncia por el robo fue radicada en comisaría Segunda.