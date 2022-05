Hay un detenido por el robo millonario en estación de servicio

martes, 31 de mayo de 2022 08:49

Una estación de servicio sanjuanina fue blanco de un presunto robo de al menos $4.500.000 y que habría ocurrido entre las últimas horas del domingo y las primeras del lunes. Ocurrió en el establecimiento de avenida Rawson y San Lorenzo, en Capital. La investigación avanza y hubo novedades en las últimas horas.

"Se está avanzando en conocer cómo se concretó el robo y se realizaron varios allanamientos durante la siesta y la noche de ayer (lunes). Hubo un par de cositas que nos dieron más indicios", señaló a radio Sarmiento, el comisario mayor Jorge Sánchez, jefe de la División Delitos de la Policía de San Juan.

Agregó que por el caso "hay un detenido por el caso y estamos en plena etapa investigativa. No podemos adelantar más datos".

El comisario destacó que “la estación de servicio cuenta con un circuito cerrado de cámaras de seguridad que desde hace una semana no estaba funcionando, en relación a grabar imágenes. Los dueños estaban esperando al técnico para repararlas. Además, había puertas que no estaban con llave y el retiro del dinero no tenía un sistema fijo de retiro sino aleatorio”. Sobre la puerta del lugar donde estaba la caja fuerte constataron que no estaba violentada.

De acuerdo al portal La Brújula, un empleado informó que una caja fuerte estaba forzada, allí donde realizaban los depósitos de la recaudación. Al denunciar a la policía, se disparó la investigación en el lugar por parte de Delitos Complejos. Sobre el monto robado, ascendería a $4.500.000, correspondientes a la recaudación de 4 días.