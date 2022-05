Intentó escapar de la policía y le hallaron marihuana y armas: irá más de 6 años al penal

viernes, 27 de mayo de 2022 16:24

En las últimas horas, un hombre que había sido detenido en Chimbas tras una persecución el pasado 12 de mayo, finalmente fue condenado y por unificación de pena, deberá pasar más de 6 años en prisión.

El sujeto enfrentó una causa por "Portación ilegítima de arma de fuego de uso civil" y en un juicio fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, por reincidente se le unificó con condena anterior, totalizando una pena única de 6 años y 6 meses de prision efectiva.

Fuentes judiciales informaron que el hecho ocurrió pasadas las 12:30 horas, en calle Mendoza y Benavidez, cuando personal policial del Comando Radioeléctrico Central observaron a una moto de color azul 110 cc conducida por una mujer y un hombre detrás que portaba una mochila color roja.

Después de varias cuadras, a la altura de calle Benavidez antes de Ruta 40, en Chimbas, encendieron la sirena para interceptar a los motoristas y solicitar datos personales. La joven que conducía la moto Honda Biz detuvo la marcha en el frente de un carro panchero y ambos sujetos descendieron e intentaron entrar al negocio de venta de comidas.

Allí lograron retener a la joven mientras que el sujeto de sexo masculino corrió hacia el interior del Barrio Costa Canal I, desprendiéndose previamente de la mochila roja que portaba, la cual fue dejada en el suelo al lado de los cascos que ambos portaban y dónde quedó la joven con personal policial.

El sujeto corrió y aproximadamente a 100 metros del lugar fue interceptado en la vía pública sobre calle Rogelio Cerdera. Los efectivos que quedaron con la joven y la mochila descartada, revisaron su interior y encontraron un frasco con marihuana y un arma de fuego marca Bersa color marrón clara con 14 proyectiles en su cargador. Entre otros elementos (monedero con dinero, documentación perteneciente a una menor de edad, cosmeticos).

Luego se le consultó al ciudadano que descartó la mochila y se dio a la fuga, si poseía credencial de legítimo usuario y autorización para portar el arma encontrada, manifestando que no, que el arma no es de su propiedad, por lo que al no exhibir la documentación requerida quedó aprehendido por los efectivos.