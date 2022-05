Violento robo en Rivadavia: ladrón dijo "les voy a quemar la casa" y ahora pasará un año y medio preso

martes, 17 de mayo de 2022 11:39

Un ladrón pasará un año y medio preso después de ingresar a robar una casa en Rivadavia y cuando fue atrapado por los dueños, realizó una fuerte amenaza. El hecho delictivo ocurrió el domingo 15 de mayo y este lunes fue juzgado y condenado.

Mediante juicio abreviado se condenó al imputado a 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo a raíz de que es reincidente.

El último robo ocurrió el domingo alrededor de las 20.30 horas en un domicilio ubicado en avenida Libertador San Martín, en Marquezado, Rivadavia, aprovechando que los dueños habían salido unos minutos. Dos malvivientes ingresaron por el frente de la vivienda -donde se encuentra el Garage-, y con posterioridad saltó una puerta lateral del domicilio donde se encuentra un pasillo que comunica con el fondo de la casa.

Una vez en el fondo el ladrón comenzó a forzar una ventana y una puerta con el palo de una escoba. Rompió el vidrio de la ventana con el fin de ingresar al lavadero que tiene comunicación con el resto del inmueble. Paralelamente otro ladrón logró ingresar forzando una tela de alambre de forma romboide que sirve de cierre perimetral del fondo.

Esto generó el encendido de una alarma en el celular del dueño, que se activó por medio del sistema de seguridad de cámaras con alerta de movimientos. Al revisar las imágenes pudo advertir la presencia del delincuente y rápidamente avisó al 911, a su padre y fueron hasta la casa para frenar el hecho delictivo.

Una vez en la casa lograron reducir a uno de los delincuentes mientras que el otro escapó. Al momento de aprehenderlo, el sujeto amenazó a los dueños de casa con la frase "les voy a quemar la casa”. Luego le advirtió: “cuando salga les voy a volver a robar, yo ya me he comido a varios y no tengo problemas de comerme a un para más”.

A los pocos minutos, se hizo presente personal de Comisaría 34 de Rivadavia, quienes formalizaron la aprehensión civil y dieron aviso al ayudante de fiscal de turno que se hizo presente a los pocos minutos dando inicio al procedimiento especial de flagrancia.

El ladrón ya había ingresado a robar en otra oportunidad a ese domicilio, y había sido aprehendido y con posterioridad condenado con prisión de cumplimiento efectivo. Por eso la condena se hizo efectiva con el nuevo juicio abreviado.