Tragedia en Rivadavia: el camionero se presentó ante el Juez y quedó el libertad

viernes, 13 de mayo de 2022 21:55

Este viernes en la tarde se llevó a cabo la audiencia de formalización de detención, del camionero que embistió a una joven ciclista de 21 años en el barrio Huaziul, en Rivadavia, que murió en el lugar.

Se trata del imputado identificado con el apellido Ferreyra, de 71 años, quien el jueves embistió a Camila de Jesús Llanos Tapia, quien se dirigía a su trabajo en bicicleta, y que perdió la vida tras el impacto.

"Presentamos el caso y pedimos la libertad del detenido ya que no tenía condenas anteriores y tampoco obraba ninguna causa pendiente en resolución. Tiene domicilio y la expectativa de pena era menor de 3 años", señaló el Fiscal de la causa, Adrián Riveros, a Diario La Provincia SJ.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Almirante Brown y Sebastián Cabot, cerca de las 9 de la mañana. Allí se conoció que la joven viajaba a su trabajo en el barrio Aramburu, cuando fue embestida.

"Pedimos que el conductor se presentara todos los meses a la Oficina Judicial y también que pagara una caución real de $100.000. El Juez dio lugar a la investigación penal preparatoria por el plazo de un año, le dio la libertad pero no le fijó la caución real", explicó el Fiscal.

En este caso, al momento de hablar, el imputado dijo lanzó una frase que sorprendió en la audiencia y a los profesionales que allí se encontraban.

"Nos llamó la atención que el imputado, al momento de cederle la palabra, señaló 'Mañana, si tengo tiempo, voy a ir a ver el camión porque creo que no tiene sangre'. Lo digo porque me llamó la atención de que él daba por sentado que iba a quedar en libertad y me pareció una falta de respeto a la víctima y a la Administración de Justicia", reveló el Fiscal.