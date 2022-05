Tragedia en Rivadavia: la joven iba a trabajar cuando fue embestida por el camión

jueves, 12 de mayo de 2022 13:00

Este jueves, minutos después de las 9 horas de la mañana, una tragedia enlutó al barrio Huaziul en Rivadavia, después de que una joven de 21 años perdiera la vida tras ser embestida por un camión.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Almirante Brown y Roque Sáenz Peña, hasta donde llegó la familia de la víctima, y en un momento de angustia, revelaron que la chica iba a trabajar en bicicleta cuando ocurrió el siniestro.

"Mi hija vivía en el barrio Frondizi y se iba a trabajar en bicicleta. No sé qué pasó hoy", dijo su madre a los micrófonos de AM 1020, en medio de un profundo dolor. "Iba a trabajar al barrio Aramburu, trabajaba en una avícola. Todas las mañanas iba. A veces la acompañaba yo, la dejaba y me venía", dijo otro los familiares.

Tras delimitar el perímetro de la zona, tomó intervención en la causa el Fiscal Adrián Riveros, para determinar las circunstancias del siniestro vial fatal.

Según se conoció desde Relaciones Policiales, el choque lo protagonizaron la víctima de 21 años y un hombre de 71 años, que conducía un camión Mercedes Benz. El conductor quedó detenido a cargo de la UFI.