Abogada de la esteticista denunciada: "no descartamos llamar a clientes como testigos"

jueves, 12 de mayo de 2022 09:55

En las últimas horas, la dueña de la estética de Capital que fue denunciada por presunta facilitación de la prostitución, estuvo ante el Juez y dio su versión de los hechos. Se trata de Patricia Coria y su hija, Natalia Pablo, quien figura como coautora, y que son defendidas por la abogada Filomena Noriega.

Ante la presentación, el juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro, determinó que aguarden el proceso en libertad, previo pago de una caución económica de $200.000 (Coria) y $80.000 (su hija); y la letrada se expresó al respecto.

"Me pareció muy correcta porque estamos en los albores de la investigación y esto recién comienza. Mis clientas no tienen antecedentes penales, ni causa abierta ni condenas, ni contravención. Ambas se encuentran en la provincia, Patricia hace 36 años que es comerciante y su hija está estudiando. No hay posibilidad de fuga ni que puedan entorpecer la acción de justicia y evadirse de la misma", sostuvo Noriega en diálogo con AM 1020.

Coria declaró ante el juez y se defendió de las acusaciones además de referirse a las causales de conflicto y de despido de la joven que radicó la denuncia. También se refirió a su clientela y a los trabajos que se realizaban, tanto para mujeres como para hombres, desde hace 30 años. En tanto que Natalia Pablo también dio su testimonio vía Zoom complementando y apoyando las declaraciones de su mamá.

Sobre los servicios para hombres que aparentemente se brindaban en la estética, la abogada agregó que las pruebas que se trabajarán serán "testimoniales y se van a brindar testigos al Ministerio Público Fiscal (...) También tenemos mensajes. Cuando recupere la libertad nos pondremos con la planilla de testimoniales e inclusive no descartamos llamar a clientes como testigos, a fin de que manifiesten la actividad que se realizaba ahí".

En la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal había solicitado la prisión preventiva por 6 meses para ambas ya que consideraron que pueden "entorpecer la investigación". En tanto, la defensa destacó que pueden aguardar el proceso en libertad. "Con Patricia y su hija estamos tranquilas, Patricia es una persona honrada", sostuvo Noriega.

Actualmente, ambas mujeres se encuentran a la espera de que se habilite una cuenta bancaria con el fin de acreditar la caución económica impuesta a ambas.