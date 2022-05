Robó en una conocida farmacia y quedó registrado por las cámaras

miércoles, 11 de mayo de 2022 12:41

Un hombre con dos bolsas ingresó al local de "Farmacia de Luján 2", en Pocito, y se asoma a las estanterías con productos aparentemente para mirarlos. Sin embargo, en rápida maniobra, guarda algunos de ellos en las bolsas. Esa esa escena quedó grabada por las cámaras de seguridad del comercio y su propietario, Mauricio Barceló, las publicó en redes sociales. El objetivo no es sólo un "escrache", sino que pidió datos para poder fortalecer la denuncia policial.

En radio AM1020, el también presidente del Colegio Farmacéutico de San Juan comentó que "me angustia la inseguridad. Me duele que me roben en mi propia empresa. Dos días antes del hecho, me abrieron la camioneta y robaron. No tenemos datos de esa persona pero ya lo tenemos grabada operando en otra farmacia de mi familia, hace unos días atrás".

Destacó que ya recibió llamados "señalando que esta persona ya robó en otros comercios. Hay ciertas pistas y agradezco la cooperación y el apoyo de la gente de Pocito. La foto de este hombre la difundiremos en una pantalla pública de la farmacia y ofrecemos recompensa a quien aporte datos fidedignos. No podemos vivir así".

Este es el video del hecho: