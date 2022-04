Muerte en el PTA: tras superar el shock, entrevistarán a los empleados que rescataron a su compañero

martes, 5 de abril de 2022 13:53

La Justicia sigue pendiente del hallazgo de la jauría que atacó y causó la muerte del operario Daniel Morales (46) en el Parque de Tecnologías Ambientales, ubicado en Rivadavia.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi destacó en Radio Colón que en el lugar en el que ocurrió el ataque no hay cámaras de seguridad cercanas y con el relato de los trabajadores que lo auxiliaron permitirá conocer más precisiones. Además, es clave que la Policía Ecológica también pueda encontrar a los perros. "En cuanto a la causa, necesitamos la individualización de los perros y su captura para saber de qué tipo son y si pertenecen a alguien o no. Pero la entidad o autoridad encargada de protección, traslado y resguardo es la Secretaría de Ambiente".

Remarcó que en la zona "hay al menos 50 perros abandonados, que nacieron allí y se mueven hace mucho tiempo por las inmediaciones. Una vez que se obtenga toda la prueba relevante, pasaremos a evaluar si este hecho terrible tenga responsables o no y que no pueda repetirse. Siempre dentro de lo que cabe en lo Penal. Si corresponde, se hará una imputación y es verdad que, en casos anteriores, no se pudo determinar".

En ese sentido, agregó que tratarán de sumar más testimonios "para tener determinaciones más precisas de cómo es el predio, posibles lugares de ingreso de los animales y cómo se mueven. Sobre los primeros empleados que rescataron al operario, sabemos que tras el shock, podrían dar características o no sobre los perros atacantes, a diferencia de otros que estén en el lugar".