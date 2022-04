Muerte de la nena en Pocito: relevan información de atenciones médicas y asistencia escolar

martes, 26 de abril de 2022 08:30

Conocido el resultado de la autopsia y la causa de muerte de una nena de 7 años en Pocito, la Justicia avanza en conocer las circunstancias que llevaron al fatal desenlace. Vale destacar que sus padres no fueron detenidos ni imputados por delito hasta el momento.

La asesora de Menores, Dra. Laura Romarión explicó en radio Estación Claridad que la investigación avanza mientras "respetamos estos momentos de una familia en duelo y de sus vecinos, que están consternados. Independientemente de las circunstancias, es muy difícil la muerte de un hijo". Destacó que se encarará el relevamiento de información relacionada a la atención médica previa de la menor, dónde se la llevó y desde cuándo no asistía a la escuela, así como las justificaciones que los padres presentaron o no de las faltas.

"Estamos trabajando para garantizar el bienestar del grupo familiar en el que sobreviven 9 chicos, de los cuales 8 son menores de edad", señaló. Se avanza en probar si los padres incurrieron o no en el delito de "Negligencia y abandono de persona", una figura que abarca amplias responsabilidades que parten de los cuidados básicos a los menores de edad. "Para ello, debemos tener pruebas contundentes para llegar a una imputación de un progenitor o familiar. Implica: no llevar al niño al médico, no darle de comer, no llevarlo a la escuela, no bañarlo ni cambiarlo, no ponerle vacunas ni llevarlo a controles médicos, no darle medicación si la necesita, entre otros. Esto puede afectar a la salud del niño y llevarlo a un fallecimiento", explicó.

Por ello, en esta fase "se recaban, por estas horas, datos del caso puntual de la nena acerca de registros en Salud Pública, no sólo del Hospital Cantoni sino de los diferentes centros de salud cercanos al domicilio, de atenciones previas y la situación de la menor en la escuela a la que asistía. Estamos a menos de 48 horas de sucedido el hecho y avanzamos en ese camino. En caso de obtener información que afirme que no hubo asistencia o tratamiento encarado y todos los informes pertinentes, será el fiscal Francisco Micheltorena, con aval del fiscal Eduardo Quattropani, quien tomará la decisión de lo que se instruirá. El Ministerio Público Fiscal fundamentará los pedidos correspondientes".

Señaló que los otros hijos de la familia estarán monitoreados y contenidos por la Dirección de Niñez y Adolescencia y el juez de Familia les instruyó el abordaje integral. "Están indagando sobre el estado de los chicos y solicitarán certificados médicos, carnets de vacunación y asistencia a la escuela. Sus papás son hipoculturizados y bajo ese contexto, desenvolvemos la investigación", manifestó.