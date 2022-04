"Estoy viva y quiero justicia": la lucha de Camila, la sanjuanina atacada con un destornillador por su expareja

martes, 12 de abril de 2022 13:24

Con una marcha en la que contó con el apoyo de organizaciones sociales, Camila Alcaraz (24) pidió en Tribunales que no liberaran a su expareja, tras un violento ataque el pasado domingo.

"Estoy viva y quiero justicia. Gracias a la ayuda de mis vecinos me salvé. No entiendo por qué me atacó así; siempre estaba celoso. Hasta de quien creía que me miraba. Estaba durmiendo y me sacó de la cama, tomándome de los pelos. Me arrastró al pasillo y no dejaba de golpearme", contó la joven a Diario La Provincia SJ. El momento en el que se paralizó y temió lo peor: el agresor, identificado como Jonatan González, tomó un destornillador para dañarla.

"No quiero que salga; tengo miedo. Él ya tenía una pena cumplida por violencia contra mí y puede volver a agredirme. Mis dos hijas chiquitas vieron todo; hasta me dijo que me despidiera de ellas. Si no fuera porque pude zafarme un instante y mis vecinos me escucharon, no sé qué habría pasado", expresó. En su cara tiene lesiones por el brutal ataque y se recupera de la golpiza. Incluso este martes recibió recién el alta médica. "Me cuesta caminar y mover la boca", dijo.

Este martes se concretó la audiencia de formalización contra el hombre, con el que había terminado la relación, y se aguarda la resolución judicial. El juicio será este jueves por el delito de "lesiones leves y amenazas agravadas por el vínculo y contexto familiar".