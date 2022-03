Murió la mujer que cayó de su bicicleta y creen que la atropellaron y abandonaron

martes, 8 de marzo de 2022 09:58

La familia de Sandra Aguirre está destrozada. La mujer que agonizó tres días tras sufrir una violenta caída desde su bicicleta, cuando transitaba por Boulevard Sarmiento y Álvarez Condarco, en Rawson, luchaba contra complicaciones y este lunes, falleció. Testigos aseguraron que no se trató de una caída casual, sino que un auto la atropelló y abandonó.

"Mi hermana tuvo muerte cerebral y luego, su corazón dejo de latir a las 17:20 hs. Luchó hasta lo último, su cuerpito estaba muy dañado. Hoy descansa en paz, mí pequeña hermana adorada, cuánto dolor estamos atravesando", señaló su hermana Paola, quien había pedido datos concretos para denunciar al presunto automovilista que la embistió.

Desde la Policía investigan esa hipótesis, aunque no se descarta que la joven se descompensara y se lesionara gravemente al caer del rodado.

Paola había destacado sobre Sandra: "ella es una luchadora desde que nació. Nació sietemesina, al año la operaron del corazón, a sus 13 años, sus riñones dejaron de funcionar y comenzó con diálisis. Tiene 35 años, jamás permitió que la tristeza o la depresión invadieran su vida".

Y le habló al presunto automovilista que la habría embestido: "te pasó su diagnóstico: golpe en la cabeza, cirugía de urgencia para descomprimir su cerebro, derrame cerebral que me la tiene entre la vida y la muerte. ¿Sabes el daño que ocasionaste? No te va alcanzar la vida para saldar semejante acto. La abandonaste como si nada, espero que el remordimiento no te deje vivir en paz".

"Ayudame a encontrar quien le hizo esto a mí hermana, cualquier dato comunicarse al 264-4466153", destacó.