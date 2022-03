Buscan a una joven sanjuanina que no regresó a su casa

domingo, 6 de marzo de 2022 20:46

Una joven desapareció de su casa en el barrio San Martín, Concepción. La familia la busca desesperadamente y pide colaboración de la comunidad por cualquier dato útil de su paradero.

"Dicen que la mamá dijo que la niña se fue por que no consiguió una entrada eso es mentira", Carolina Such, madrina de la joven desaparecida a Diario La Provincia SJ.

La mujer describió que siempre la buscaba a ella cuando tenía algún conflicto, pero en esta oportunidad no lo hizo. "Estamos muy preocupados. Ella desapareció anoche después de las 23.30 horas. Ella vive en el barrio San Martín", resaltó.

Y agregó: "ella salió se sentó en frente del departamento en donde viven, en el lugar hay como una plaza que está como escondida. Ella estuvo sentada ahí cuando la hermana la fue a buscar ya no estaba ahí. Desde ahí se la tragó la tierra. Me llamaron a mi, yo salí a buscarla por todos lados y no la encontramos, nadie sabe donde está la niña".

Ella momentos previos a desaparecer estaba vestida con un short azul más tirando a celeste y tenía una estrella de lentejuelas. Además, tenía un top negro con una campera gris.