Reconoció haber abusado de su hijastra de 10 años y fue condenado a prisión efectiva

jueves, 3 de marzo de 2022 16:52

El hecho es aberrante. Un hombre abusó de su hijastra de 10 años en al menos 4 ocasiones y fue condenado por la justicia tras reconocer los hechos. El juicio abreviado fue este miércoles y la causa fue investigada por los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Gabriela Blanco y Luciana Ramaci con la colaboración de Luciana Fasoli.

Los hechos en cuestión fueron advertidos por la abuela de la nena de 10 años y de su hermanita de 11 años de edad. Esta última fue quien le contó a la mujer que en una oportunidad la pareja de su madre, la llevó a andar en moto y que la condujo hasta un descampado en donde abusó de ella.

La denunciante manifestó además que pudo conversar con su otra nieta, la de 10 años de edad, quien también le contó lo que le hacía el hombre cuando la madre no estaba presente.

A través de las tareas de investigación desarrolladas por la U.F.I. A.Ni.Vi., se pudo determinar que los hechos de los que fue víctima la menor de 10 años de edad sucedieron en, al menos, 4 oportunidades. Durante el desarrollo de la investigación penal preparatoria, se recepcionó la entrevista videograbada de una prima de las nenas, de 15 años de edad, quien además le habría contado de otro abuso a otro familiar que ahora es materia de investigación.

La investigación ahora es llevada adelante por el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

El acusado aceptó un acuerdo de Juicio Abreviado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia (art. 119 2do párrafo en función del 4 párrafo inc. F, del C.P.A.), en perjuicio de la nena de 10 años de edad, en concurso real (art. 55 del C.P.A.) con el delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia (Art. 119 1er y 5 to párrafo, en función del 4to párrafo inc. f del C.P.A.) en la que el MPF y la defensa junto al imputado acordaron se impusiera la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El tribunal dispuso homologar el acuerdo reduciendo la pena a 8 años de prision de cumplimiento efectivo.