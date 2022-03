Crimen del "Yanqui": uno de los acusados dijo que le pegó para defenderse pero no quiso matarlo

jueves, 3 de marzo de 2022 21:01

A 3 años del brutal crimen de Jesse Jay Cieslicki, el "Yanqui" como se lo conocía, comenzó el juicio contra las 2 personas acusadas de ser autores del hecho. Se trata de Ceferino Alejandro Nievas, alias el Tucumano, y Brisa Beatriz Balmaceda. Ambos son imputados por el delito de Homicidio Triplemente Agravado por Alevosía, Criminis Causa y la intervención de un menor.

El juicio se desarrolló en la Sala II de la Cámara Penal y Correccional y estuvo presidida por el juez Maximiliano Blejman y acompañado en el tribunal por los jueces Silvina Rosso de Balanza y Víctor Muñoz Carpino. Además estuvo presente la fiscal Marcela Torres y la defensa de la mujer, María Filomena Noriega.

Ante ellos, Nievas declaró que su intención no fue matar al Yanqui sino defender a la menor de edad que habría estado sometida por el hombre en un intento de abuso. "La intención mia fue defenderla", señaló ante el juez y dijo que el Jesse "la tenía de los hombros, de los brazos" a la chica menor de edad (que en aquel momento tenía 15 años de edad) cuya identidad se preservó. Además explicó que cuando intentó defenderla el Yanqui le "pegó una piña en la cara".

"Cuando él me vino a pegar le di una piña en el pecho y en la cara, él me quiso patear, lo agarré y vi una pedazo de madera de la mesa, no supe que tenía clavos, y se lo largué y le pegué", explicó Nievas. Luego trató de desprender de cualquier responsabilidad a la menor: "esa muchachita no tiene nada que ver".

Por otro lado, Balmaceda se abstuvo de declarar. La defensa buscará acreditar que ella desconocía lo que estaba pasando porque "estuvo durmiendo" y cuando se levantó se fue a su casa. Después se enteró lo que había pasado con el Yanqui. Por este escenario es que la defensa de la mujer pedirá su absolución por el beneficio de la duda.

Para la fiscalía la declaración de Nievas apuntaron a "desvincular a las mujeres" y presenta ciertas contradicciones que se irán viendo a lo largo del juicio.