Defendió a una joven en un robo y el ladrón le gatilló 2 veces: "era yo el blanco, me podría haber matado"

viernes, 25 de marzo de 2022 08:04

"Me podría haber matado". Con esas palabras, el joven que defendió a la mujer que fue atacada en una heladería del barrio Los Pinos, en Chimbas, definió el duro momento que vivió. El hombre fue quien escuchó desde su dormitorio cuando atacaban a la joven y decidió ir a ver que pasaba. En ese momento advirtió la presencia de los ladrones y no dudó en hacerle frente.

"Estaba descansando porque entraba a trabajar a las 16 horas. El local que da a mi casa es nuestro, le alquilamos a la gente de la heladería. El deposito da a mi habitación. Al momento de descansar escucho todo lo que estaba viviendo la chica, los golpes. En el momento me despierto porque no era algo normal, me levanto y salgo afuera porque pensé que la estaban violando", comenzó relatando Emanuel a Diario La Provincia SJ.

El hombre en ese momento, agarró su celular y llamo al 911 mientras se dirigía a la policía para comunicar que estaban robando en la heladería. En ese momento él no sabía que habían 2 personas dentro del local y con un arma.

"Justo cuando ellos abren la puerta empieza el forcejeo, golpeo al primero, al de la moto que es el que zafó y escapó. Luego atrapo al de atrás de la moto. Lo tenía en el piso y ahí fue cuando da la vuelta. La chica estaba afuera pidiendo ayuda y se mete cuando ve al otro ladrón. En ese momento, veo que me apunta con el arma y gatilla. Cuando me agacho, el ladrón que tenía atrapado se escapó", relató.

El joven nunca esperó encontrar a las 2 personas y el arma apuntándole incluso desde el interior del local cuando se cruzó a golpes con los ladrones. "En ese momento levanto el arma para arriba para que no me diera a mi. Fueron muchos sentimientos, cosas que pasaban. Uno no está preparado y menos para una situación así. En todo momento gatilló y no salió la bala", agregó.

Emanuel contó que "nunca hubo ningún robo" en ese lugar y con esa magnitud. Sí reconoció que es una esquina muy movida pero el miércoles en la tarde cuando fue el robo, alrededor de las 15 horas, no hubo movimiento en la siesta. Por eso los ladrones "aprovecharon justo la hora y el día para robar". Las víctimas sienten que todo fue planeado.

"En la siesta no hay movimiento ni gente en la calle. Tenemos cámara de seguridad de la casa y ellos la cámara adentro del local.

Estos tipos ya han estado sabiendo el movimiento y la situación. Tengo entendido que esa moto es robada, la habían robado el mismo día, y tenían celulares robados", explicó.

Luego pidió que el Gobierno coloque cámaras de seguridad del CISEM en esa esquina porque "siempre pasan muchas cosas". "Si hubiera habido una cámara del CISEM podría haber sido todo más rápido. Hay una cámara sobre Mancini, dentro del barrio, que es por donde escaparon. Es un barrio que estaba tranquilo pero nos dijeron que la mayoría de los que vienen a robar son de afuera", apuntó.

"Al momento que gatilló el ladrón pensé que salía un disparo e iba para cualquier lado. Hoy en día pienso que me podría haber matado facilmente pero gracias a Dios no fue así pero podría haber sido. Era yo el blanco. Esa fue la secuencia que vi y te queda grabado en la mente", finalizó.