Un interno del Penal denunció que 2 reos lo violaron

viernes, 18 de marzo de 2022 11:43

Un interno del Servicio Penitenciario Provincial denunció que fue violado por 2 reos en un pabellón. Se trata de Diego Espejo, quien fue condenado en el 2021 por asesinar a su pareja, el policía Oscar Mura.

La denuncia formal la realizó su abogado Gustavo de la Fuente este jueves, después de que esta semana se hiciera la audiencia de impugnación de la sentencia. "Unos días antes de la audiencia de impugnación me enteré que tuvo inconvenientes con otros internos pero previo a la audiencia se comunicó conmigo y me dijo que fue víctima de un delito sexual", explicó el abogado en radio Sarmiento.

"No fue un solo día, sino varias veces pero gracias al personal de Servicio Penitenciario que actuó en petición de él que luego lo mantuvo a resguardo", agregó el abogado quien subrayó que fueron más de 2 los abusos que recibió en un pabellón común.

"Se pidió el traslado a la Seccional para que denunciara con nombre y apellido. Tiene mucho miedo por el peligro con su familia que fue amenazada. Cuando fue colocado en un pabellón de resguardo, para protección, empezaron las amenazas a la familia", apuntó.

Ahora el caso es investigado por la UFI N°3 de Delitos Especiales, a través del fiscal Adrián Riveros.

El pedido de impugnación por el caso Mura

A 4 meses de la condena y a 3 meses de que el Tribunal que juzgó a Diego Espejo por el crimen de Oscar Mura diera a conocer los fundamentos, la defensa del condenado rechazó el pasado lunes la calificación legal y pidió que se revea la pena. Fue a través de su abogado Gustavo de la Fuente, que se recurrió a un tribunal superior para alcanzar el cambio.

El tribunal de grado, de Garantías, había condenado a perpetua a Espejo y a partir de esto, la defensa hizo la presentación formal pidiendo la impugnación de la misma a raíz de que considera que se valoró "parcialmente la prueba". La misma considera que no se han tenido en cuenta cada una de las declaraciones que esa parte aportó como así tampoco el testimonio de algunos peritos.

Una de las pericias habría indicado que encontraron pólvora en las esposas que tenía Espejo, lo que daría cuenta de que este hombre tenía las mismas puestas al momento del disparo y no se las colocó después como se dijo.

"Decimos que sí se cometió el homicidio pero en circunstancias extraordinarias, por motivos externos llega a esa conducta y acomete contra la vida de Mura. También expresamos que no estamos de acuerdo con las cartas que escribieron los jueces de garantía sobre que hicieron justicia con respecto a los LGTB", expresó el abogado y agregó: "si ellos dicen que están haciendo justicia y todavía quedan instancias superiores pero si estas dan vuelta al fallo, ¿quiere decir que estas instancias hacen injusticia? Hemos señalado que no se escriban esas cartas hasta que no se expida la instancia superior de manera definitiva".