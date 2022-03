Murió atropellado cuando iba a trabajar, el conductor podría recibir 3 años de prisión en suspenso

lunes, 14 de marzo de 2022 21:21

"Teníamos la esperanza de que se hiciera justicia". Con esas palabras, la hija de Cesar Pereyra lamentó la condena que podría caer sobre el hombre que atropelló con su auto a su padre y lo mató. Este lunes, se desarrolló la audiencia judicial por esta muerte y la justicia podría darle al automovilista una pena de 3 años en suspenso y 6 meses de inhabilitación para manejar.

"Teníamos la esperanza que cumpliera una condena en el penal pero como no tiene antecedentes, lo dejarán en libertad. Yo le dije al juez que no estábamos conformes con el juicio. Esperar tanto tiempo para que le den 3 años y encima que no vaya preso, es muy injusto", expresó Mónica Pereyra a Diario La Provincia SJ.

El 21 de marzo a las 11 horas se leerá la sentencia pero la familia ya expresó su malestar por los años que se expusieron en la instancia del debate.

Cesar Pereyra murió después de que fuera embestido el 31 de enero del 2017 cuando iba a trabajar a las 6.30 de la mañana. Él era policía jubilado y chofer en cochería San José. Amaba trabajar y ese día encontró la muerte cuando fue embestido por detrás cuando salió de su casa en el barrio Martín Güemes, de Rawson. Iba por República del Líbano y antes de Riobamba lo embistió de atrás un auto. Si bien no falleció de manera inmediata, su cuerpo no soportó las heridas y murió 3 horas después.

"Fueron varios años en espera de este juicio porque nos tocó el viejo sistema judicial. En el momento que mi papá falleció, todos morimos con él. Fue muy duro porque nos mató a todos. Sigue siendo duro y más con el fallo que nos dio la justicia ahora", lamentó Mónica quien definió la posible sentencia de 3 años en suspenso como "una burla".

"No esperábamos esta sentencia. Al final la justicia no sirve en este país. No porque no tenga antecedentes puede andar libre mientras que mi papá está bajo tierra", finalizó.