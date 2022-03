Crimen del policía Mura: la defensa del condenado pidió que se rechace la calificación legal y la pena

lunes, 14 de marzo de 2022 16:00

A 4 meses de la condena y a 3 meses de que el Tribunal que juzgó a Diego Espejo por el crimen de Oscar Mura diera a conocer los fundamentos, la defensa del condenado rechazó la calificación legal y pidió que se revea la pena. Fue a través de su abogado Gustavo de la Fuente, que se recurrió a un tribunal superior para alcanzar el cambio.

El tribunal de grado, de Garantías, había condenado a perpetua a Espejo y a partir de esto, la defensa hizo la presentación formal pidiendo la impugnación de la misma a raíz de que considera que se valoró "parcialmente la prueba". La misma considera que no se han tenido en cuenta cada una de las declaraciones que esa parte aportó como así tampoco el testimonio de algunos peritos.

Una de las pericias habría indicado que encontraron pólvora en las esposas que tenía Espejo, lo que daría cuenta de que este hombre tenía las mismas puestas al momento del disparo y no se las colocó después como se dijo.

"Decimos que sí se cometió el homicidio pero en circunstancias extraordinarias, por motivos externos llega a esa conducta y acomete contra la vida de Mura. También expresamos que no estamos de acuerdo con las cartas que escribieron los jueces de garantía sobre que hicieron justicia con respecto a los LGTB", expresó el abogado en Telesol y agregó: "si ellos dicen que están haciendo justicia y todavía quedan instancias superiores pero si estas dan vuelta al fallo, ¿quiere decir que estas instancias hacen injusticia? Hemos señalado que no se escriban esas cartas hasta que no se expida la instancia superior de manera definitiva".

El fallo

El tribunal conformado por el juez Federico Rodríguez, en calidad de presidente, y por las doctoras Gema Guerrero y Ana Lía Larrea, como vocales, dieron a conocer el 17 de diciembre los fundamentos de la sentencia de Homicidio doblemente calificado, por ser una persona con la cual mantenía o ha mantenido una relación de pareja, y alevosía con concurso ideal.

En el texto, al que accedió Diario La Provincia SJ, se destaca la explicación del juez quien detalló: "testigos no sólo me permiten dar un simple relato ajustado del hecho, sino que me dan la pauta adecuada para sostener también, sin hesitación, la alevosía en el accionar de Espejo. Tanto la valoración independiente de cada uno de estos testimonios, en forma aislada, como el entrecruzamiento de sus aseveraciones, y sus respectivas pericias, permiten una representación global del hecho, de una elocuencia gráfica extraordinario".

En otro fragmento explicó: "Esta pericia me conduce a la convicción que el detonante para que Espejo, tomara el arma de fuego y acabara con la vida de Mura, fue cuando ingresó al baño y observó que en el cesto de basura que habían dos preservativos, que uno había sido ocupado por la pareja esa noche del homicidio y que el otro preservativo lo habría utilizado Mura con una persona desconocida. Esta prueba es un elemento importante porque me convence del móvil que Espejo tuvo en ese momento, generando en el victimario el convencimiento que Mura estaba saliendo con otra persona".

Por otro lado, desde el Tribunal consideraron "oportuno reconocer el avance que ha existido" en cuestiones de igualdad de género en materia judicial. "El Estado con sus políticas publicas, no sólo reconoce derechos, sino también se convierte en el principal garante de una vida en sociedad respetuosa de los principios de Igualdad y no Discriminación". Sobre este tema, el escrito agrega: "hoy todas las personas que decidan formar pareja, con otra persona, sin importar su sexo o género se encuentran incluidas también por el Derecho Penal Argentino".

De esta forma, la condena a Espejo es la primer Perpetua del Sistema Acusatorio Penal Adversarial que debutó el 26 de febrero de 2021.