La familia del nene presuntamente abusado marchó pidiendo justicia: "mi hijo tenía un llanto muy doloroso"

viernes, 11 de marzo de 2022 12:50

"Mi hijo lloraba con mucho dolor". Con esas palabras, la mamá del nene de 3 años de edad que fue abusado, presuntamente por un menor de 16 años de edad, expresó la escena con la que se encontró el pasado sábado. El hecho ocurrió en Chimbas, donde el niño jugaba y habría sido tomado por el adolescente que ahora está preso.

Este viernes, la familia marchó desde la plaza 25 de Mayo por el microcentro para pedir justicia y que caiga todo el peso de la ley para ese joven que ahora está siendo investigado.

"Venía revolcado llorando y me dijo que se había caído", comenzó relatando la madre, cuya identidad se preserva, en AM1020. Luego relató que al ver que el niño lloraba, salió la mamá del adolescente y se puso al lado de ella para preguntar qué había pasado. Entonces el adolescente "dijo que se había caído en un pozo".

"Cuando alzo a mi hijo, era un llanto muy doloroso. Mi hijo lloraba y al decirme que se había caído, le dijo 'mirá cómo te has caído'. Me voy a mi casa y cuando entramos me dijo que tenía pupa, lo miraba, lo limpiaba y me decía que tenía pupa. Se acuesta en mi hombro, lo bajo en el piso y se quedó quieto", agregó la madre del niño.

"Por la situación que lo ví a él con el chico, presentía algo, le bajé el pantalón y estaba lastimado. Le subí el pantalón, lo alcé y le hice saber a la madre lo que había pasado. Ella lo llamó al muchacho, vuelve a decir él que se había caído para atrás", explicó.

La madre del nene de 3 años relató que cuando salió, la mamá del adolescente llamó al papá de él y ante este escenario "ellos comienzan a discutir". "Se lo dejo a mi marido y mi hijo se duerme en los brazos de él... ahí dije que iba al hospital, a la salita para que lo vieran porque no entendía el golpe. Cuando lo llevé, el doctor del Baez Laspiur, me mandó a ANIVI y ahí lo revisó la médica legista, le sacó fotos y me dijo que mi hijo tenía 3 lesiones", apuntó la madre con dolor por lo que estaba escuchando de la profesional.