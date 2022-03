Engañado, un sanjuanino llevó a un ladrón en su propio auto y terminó siendo asaltado

viernes, 11 de marzo de 2022 17:00

En las últimas horas, un hombre fue condenado en el sistema de Flagrancia, después de que engañara a un sanjuanino y luego de hacer que lo llevara en su auto bajo el pretexto de venderle materiales de construcción, le robara.

Fuentes judiciales informaron que el insólito hecho ocurrió este jueves 10 de marzo, pasadas las 13 horas en Rivadavia. Todo comenzó cuando un joven se encontraba acompañado por su primo de 17 años, realizando una reparación en la planta alta de su casa ubicada en calle Coll.

Hasta allí se acercó por la puerta un hombre que posteriormente fue identificado con el apellido Ponce, que se encontraba vestido de pantalón negro, camisa de grafa manchada con grasa y una gorra blanca. En ese momento les dijo que necesitaba vender unos materiales de construcción que tenía, precisamente un juego de baño con grifería, y que lo hacía a muy bajo precio ya que necesitaba el dinero.

Tras consultar con su madre sobre la oferta, el joven accedió a comprar el supuesto juego de baño, y le pidió al desconocido que lo llevara hasta el lugar. Sin embargo, el hombre alegó que no podía ya que no tenía en que trasladarlo. El damnificado ofreció ir en el vehículo de su propiedad a lo cual Ponce accedió.

Posteriormente procedieron a subir al auto que el damnificado conducía, mientras que el primo del mismo subió en la parte de atrás y Ponce lo hizo en el asiento de adelante del lado del acompañante. Le dijo que debía tomar por calle Coll al este y tomar por calle Paula A. de Sarmiento al norte. Siendo las 13.25 aproximadamente, iniciaron la marcha, y cuando iban por calle Paula A. de Sarmiento y calle Prolongación Dominguito, lugar donde la calle Paula A. de Sarmiento, se encuentran con un corte de tránsito vehicular por obras públicas.

En ese momento Ponce le dijo que le prestara el celular para llamar a una persona para que vaya sacando los materiales ofertados, y cuando comienza a hablar con un tercero baja del auto y comienza a caminar como sí siguiera hablando con un tercero. De esa forma sigue su marcha al norte por calle Paula A. de Sarmiento, al norte, por la vereda, ya que la calle se encontraba cortada.

Ya, ante la duda del damnificado, Ponce comenzó a correr a un lugar donde lo esperaba un sujeto en moto, mientras que el joven comenzó a perseguirlo. Algunos obreros observaron la situación e intentaron colaborar con la aprehensión, pero Ponce logra subir a la moto y trata de huir, aunque el damnificado derribó a ambos y los tiró del rodado.

La víctima persiguió a Ponce hasta lograr alcanzarlo en calle Diagonal Viamonte y Virgen de Lourdes, con ayuda de unos transeúntes. En ese momento fue agredido por el aprehendido, habiendo sufrido lesiones que han sido constatadas por el médico legista de Policía de San Juan. En dicha oportunidad, un móvil policial que se encontraba de recorridas por el lugar, observa la situación y se detiene a fin de evitar que el sujeto aprehendido sea agredido.

El damnificado les comentó la situación, lo que fue corroborado por las personas presentes. El sujeto, es aprehendido en dicho lugar, comenzando a agredir y amenazar al damnificado, profiriendo insultos y dichos como; “sé donde vives; somos 11, te van a buscar, ya vas a ver cuando me suelten, no me denuncies porque vas a ver lo que te va a pasar".

Por otro lado, el primo de la víctima, recorriendo el lugar por el cual huyó el aprehendido, encontró la camisa que tenía puesta el aprehendido y la gorra. Entre la camisa se encontraba el celular de propiedad del damnificado, que pudo ser recuperado. El damnificado reconoció el celular como de su propiedad ante el personal policial, con el reconocimiento de la huella digital, desbloqueando el mismo. Luego la madre trajo la caja del mismo, exhibiendo más prueba de la propiedad del mismo.

Tras todo lo ocurrido, este viernes, Ponce fue condenado mediante juicio abreviado, a 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo, y declaración de reincidencia.