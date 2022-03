Vence el plazo para que abogados se inscriban para Defensor de la Policía en San Juan

jueves, 10 de marzo de 2022 09:05

En los próximos días vence el plazo para los abogados sanjuaninos que estén interesados en formar parte de la Policía bajo la figura de Defensor del Personal Policial, y que deseen inscribirse para tal puesto dentro de las fuerzas de seguridad. Así lo aseguró el Secretario Carlos Munisaga, quien detalló en qué casos podrá actuar el abogado y en cuáles no.

"El 15 de marzo vence el plazo para presentarse a postularse como Defensor del Personal Policial. Es un cargo y órgano que se ha puesto en funcionamiento recientemente y por eso queremos cumplir con el requisito que tenga como función defender a la policía por sus actuaciones en diferentes procedimientos, siempre que sea en el marco reglamentario o legal", aseguró Munisaga en diálogo con Radio Sarmiento.

En este aspecto, el funcionario detalló que el abogado que sea designado para tal fin actuará en causas en las que policías se vean involucrados mientras cumplen sus funciones como funcionarios del estado, y no en causas particulares como ciudadanos.

"Puede ser una demanda civil o una denuncia penal, pero se ha dispuesto previamente a la asignación de la defensa por parte de este abogado, que una comisión evalúe los casos. Si el policía está fuera de los canales reglamentarios y legales. Es solo para los casos en los que se está actuando dentro de servicio y que tiene mucha exigencia", puntualizó.

Y agregó: "No corresponde en cuestiones particulares que no tenga que ver en la prestación de servicio. El abogado se va a habilitar el abogado para que en el ejercicio de las funciones tenga seguridad y tranquilidad, que no tenga de actuar dentro de los canales normales y en el ejercicio racional de la fuerza porque puede verse involucrado en procesos penales posteriores".

Al respecto, señaló que "hay casos, se presentan muchas veces alguna denuncia penal dentro de la actuación que han llevado adelante y eso es grave por sí, una vez que se hace la denuncia y están en la posibilidad de ser imputados e una casa, por ejemplo, tienen que tramitar una eximición de prisión y eso sale mucho dinero contratando un abogado particular".

Por otro lado, sobre el profesional del derecho que sea designado, también contó que debe cumplir con una serie de requisitos para poder postularse y llegar a acceder a una entrevista, luego de que presentación haya sido evaluada.

"En cuanto a los requisitos, el profesional debe tener 10 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión, ser abogado, tener el título habilitante y demás condiciones de habilidad ciudadana para poder ingresar a las fuerzas de seguridad", dijo.

Y finalizó: "Luego se sigue el proceso normal para la designación de personal profesional de la fuera, realizada la selección por oposición de antecedentes, va la convocatoria a entrevista y finalmente la decisión del Poder Ejecutivo la designación y nombramiento de esta persona".