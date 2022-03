Muerte de Ayelén Castro: tras desacuerdos en puntos claves, el lunes se dictará sentencia

jueves, 10 de marzo de 2022 18:13

El juicio por la muerte de Ayelén Castro, quien circulaba en una moto y fue embestida por una camioneta, el 30 de junio del 2021, por calle 12 entre avenida Uñac y Ruta 40, está llegando a su fin. La polémica se generó con fuerza en la audiencia de este jueves ya que el acusado Adolfo Kappes podría recibir una pena sin prisión efectiva.

El juez Federico Rodríguez, en la audiencia de la Sala 8 del Sistema Acusatorio, valoró la prueba de la investigación y consideró que Kappes es culpable de homicidio culposo, pero no consideró agravantes como el uso de celular al manejar y en el centro de la polémica estuvo el límite de velocidad.

La fiscalía explicó que el conductor, el "señor Kappes, excedía la velocidad permitida en zona urbana" y aclaró que "la damnificada había colocado el guiñe para ingresar al domicilio". En ese sentido, los peritos informaron que tras la pericia accidentológica, se comprobó que el vehículo iba a 94 km/h.

Por todo esto, el fiscal Adrián Riveros pidió 4 años de cumplimiento efectivo e imposibilidad de circular y conducir por 9 años. Éste es el máximo de la pena concebida en el Artículo 84 bis, del Código Penal Argentino, por homicidio culposo al no tener agravantes. DEl lado de la defensa de Kappes, se pidió su absolución ya que argumentan que circulaba en zona rural, donde no excedía el límite de velocidad y destacó que la víctima habría realizado una maniobra anti reglamentaria al cruzarse de carril y no tenía carnet.

La sentencia se conocerá este lunes en la audiencia que iniciará a las 11 hs.