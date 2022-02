Halagos y charla convincente: una sanjuanina contó cómo quisieron estafar a sus contactos por WhatsApp

domingo, 6 de febrero de 2022 10:23

Un mensaje de WhatsApp con la característica 011, palabras muy amables y la foto y el nombre de un contacto conocido. Así operan quienes buscan víctimas para estafar con presunta venta de dólares y esta vez, el blanco fue una docente sanjuanina que busca que rápidamente se desactive esa maniobra que la perjudica. Es que desde el viernes, los presuntos estafadores están enviando mensajes para captar interesados en comprar dólares, con charlas en las que buscan obtener además información de otras personas.

"Espero que mi testimonio sirva para prevenir a la gente. Desde el viernes me empiezan a llamar mis contactos, preguntándome si era cierto que había cambiado mi número. Hasta que uno de ellos se dio cuenta y directamente me afirmó: "te han hackeado el número y tus contactos". Estaban mandando mensajes desde otro número con característica de Buenos Aires y con mi foto de perfil, presentándose con mi nombre", detalló a Diario La Provincia SJ, Silvana C., una docente sanjuanina que resultó blanco de las maniobras virtuales delictivas.

Los estafadores que usurparon la identidad de Silvana explicaban que había cambiado de número, pedían que los agendara y rápidamente pasaban a su tema de interés. "A todos los trataban muy bien, preguntándoles cómo estaban y si la persona se llamaba Susana, la trataban de "Susy" para entrar en confianza. En el desarrollo de la conversación, le decían que yo vendía dólares y que si estaban interesados o si conocían a alguien que sí quisiera comprarlos", señaló.

A Silvana, le enviaron capturas de las conversaciones para que estuviera al tanto y a su vez, sumara material para hacer la denuncia. "Fui a hacer una exposición en la Policía, el viernes y hoy (por ayer) fui a la Central porque siguen mandando mensajes. Y si continúan haciéndolo, voy a ir otra vez a denunciar", aseguró.

En "Defraudaciones y Estafas" de la Policía le describieron que "estos estafadores usan chips prepagos que después descartan. Me explicaron, además, cómo proteger mis datos, sobre todo el correo electrónico donde están mis contactos". Además, los pesquisas no descartaron que aunque el número de teléfono sea de Buenos Aires, "los estafadores sean sanjuaninos ya que se manejan con números de distintas provincias".

"No sé cómo llegaron a hackear mi número y desde el viernes estoy contestando mensajes y advirtiendo de lo que hacen para que no caigan en engaños", sentenció.

Cómo denunciar

Las víctimas, tanto de suplantación de identidad, como de maniobras de compra y venta o supuestas oportunidades de negocios por WhatsApp pueden llamar al 911, acercarse a la Central de Policía o a cualquier comisaría para que Defraudaciones y Estafas pueda comenzar la investigación.