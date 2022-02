Sanjuanino fue a combatir el fuego a Corrientes y cuando volvió se enteró que le entraron a robar

lunes, 28 de febrero de 2022 11:15

Es aventurero y también tiene un corazón solidario. Por eso no dudó hace unos días de viajar como sea para Corrientes a ayudar a quienes más lo necesitaban. Cristian Solera no dudó en tomar su dron y salir rumbo a aquella provincia para colaborar en los combates contra el fuego.

Fueron días intensos donde colaboró con bomberos y todo el equipo de emergencia para identificar los focos de fuego y ayudar a combatirlo. Este fin de semana, él decidió volver a San Juan como pudo pero al llegar a la provincia se encontró con un escenario que nunca imaginó: le habían entrado a robar.

"Después de una semana de estar trabajando y todo lo que se ha hecho con los incendios, llegué a mi casa y quería recibir el abrazo de mi mamá y todo eso pero todo lo que recibí fueron noticias de que se me metieron a robar a mi casa y no me dejaron nada, me rompieron todo", contó el joven en su cuenta de Instagram.

El joven contó también que hace 1 semana decidió ir a Corrientes a trabajar en los incendios y lo hizo de la forma más difícil: "camine, hice dedo, trabajé y trabajé".

"Hoy llegué después de volver caminando, de vuelta haciendo dedo", contó en su historia compartida el domingo. Cristian destacó que venía con la alegría de llegar a casa y las ganas de recibir el abrazo de su mamá y de su hijo. "Festejar porque se combatieron los incendios, porque fui parte de eso... y lejos de eso lo único que recibí fueron las lágrimas y la noticia", lamentó en uno de los mensajes escritos que subió a la red social y a la vez subrayó: "me robaron todo... le hicieron daño, le rompieron todo... me arruinaron".

