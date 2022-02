"Con el dolor de mi familia y mío": le robaron el karting y la camioneta a un sanjuanino en Buenos Aires

jueves, 24 de febrero de 2022 19:01

Un muy mal momento atraviesa por estas horas el joven piloto sanjuanino Efraín Castro. El chico viajó a Buenos Aires entrenar en Zárate con miras al Campeonato Argentino de Karting y allá fue víctima de la inseguridad.

Según relató el joven en su cuenta de Instagram, este jueves le robaron su camioneta Toyota Hilux con el karting que llevaba para practicar.

En Instagram escribió: "Con el dolor de mi familia y mío les comento q acá en Bs as nos robaron la camioneta de mi papá y mi kartyn y todo mi equipo les pido por favor que me ayuden a difundir. Estamos bien la camioneta fue robada en la playa de estacionamiento si ofrecen el kartyn alguien o mi casco me avisan por favor".