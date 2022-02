Identificaban casas de fin de semana para robar y fueron detenidos: condenaron a dos y hay otros prófugos

viernes, 11 de febrero de 2022 17:00

Este viernes, dos sanjuaninos fueron condenados en el sistema de Flagrancia, después de que junto a otros dos hombres que actualmente se encuentran prófugos, realizaran varias "entraderas" en Albardón, en casas que identificaban y estaban desocupadas.

Sobre el modus operandi de los malvivientes, el primero de los intentos de robo se registró el pasado 5 de enero, en horas de la madrugada, cuando los detenidos de apellidos Molina, Ojeda y Silva, junto a un cuarto sujeto no identificado, llegaron hasta una casa de fin de semana del Loteo Pizarro, en Albardón, en un auto.

Allí, el casero que se encontraba en su vivienda ubicada a unos 50 metros de la casa que cuida, advirtió movimientos extraños en la propiedad y se acercó a ver qué pasaba. En ese momento, vio a los sujetos descender del auto que habían estacionado frente al domicilio, sobre callejón Aberastain. Tras preguntarles qué hacían, ellos le pidieron agua para el auto, solicitud que fue negada por el casero y a la que reaccionaron saliendo a gran velocidad en el auto.

A posterior, el casero procedió a examinar las inmediaciones observando que la ventana de la propiedad se encontraba abierta de par en par, (la cual no tiene reja), y la puerta reja de ingreso abierta pero no fue violentada, constatando que no habrían sustraído efecto alguno. Luego, recorrió el predio, viendo que el cierre perimetral (de alambre tipo romboidal de 2mts. de alto) se encontraba roto, sin haberse llevado ningún efecto del jardín. Agregó que había estado hasta las 19 hs. en el lugar y no estaba dañado el cierre, haciéndolo presumir que estás personas iban a cargar efectos para llevárselos.

El segundo de los hechos se registró minutos más tarde en una vivienda también desocupada, en Callejón Clemente y Costa Canal, también en Albardón. Hasta allí llegaron los mismos cuatro malvivientes en el auto, lugar dónde actuaron con igual modus operandi. A tal fin rompieron el cierre perimetral de alambre de la casa de fin de semana, y posterior al ingreso al predio se dirigieron hasta la casa donde quitaron los focos de las luminarias exterior y rompieron el cansando de la puerta reja, sin lograr ingresar al lugar.

Por el accionar del casero, quien escuchó ruidos de un automóvil y se acercó, advirtiendo que personas de filiación desconocida se encontraban dentro del predio de la casa que cuida, dio aviso al 911 acudiendo a la brevedad personal policial de Comisaría 18. Hasta ese momento, los ladrones lograron sustraer una parrilla de la propiedad.

Posteriormente, personal policial buscaron el rodado, logrando detener la marcha del mismo sobre la Ruta 40, 100 metros antes del puente de Albardón, observando que en el baúl del rodado se encontraba una parrilla y un pincho para asado. Luego procedieron al traslado a sede de comisaría 18 de los efectos y los aprehendidos. Al momento de llevarse a cabo la detención del rodado, el cuarto masculino se bajó del mismo y se escapó del lugar, no pidiendo individualizarlo.

Tras esos hechos, este viernes, dos de los detenidos recibieron condena. El primero de ellos fue Ojeda quien fue condenado a 2 años de prisión efectiva, que unificada con una condena anterior, totalizó la pena única de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto que Silva recibió una condena de 2 años de prisión de ejecución condicional más reglas de conducta.

En tanto que Molina, al momento de la audiencia se encontró ausente debido a que no fue hallado en el domicilio donde debiera haber cumplido la prisión preventiva domiciliaria, por lo que se lo considera prófugo.