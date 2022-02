A dos años del femicidio de Pamela Rodríguez reclamarán perpetua en Tribunales

martes, 1 de febrero de 2022 14:07

La familia de Pamela Rodríguez, la adolescente de 17 años que murió desangrada tras ser atacada mientras dormía por Ángelo Castillo, su exnovio y padre de su bebé, en ese entonces de 3 meses, sólo pide justicia. El hecho ocurrió hace dos años en el barrio Bicentenario en la villa de Calingasta y finalmente comenzará el juicio.

Por ello, organizaciones como Amas de Casa convocaron a acompañarlos en Tribunales, a las 9 de la mañana de este miércoles. El pedido es perpetua para Castillo, quien ya había sido denunciado por violencia hacia la joven. El juicio se desarrollará en la Sala II de la Cámara Penal.

"Pediremos justicia porque Pamela no me merecía morir así; tenía una vida por delante y tenía que criar a su bebé. Llevo un dolor por dentro y la verdad, no lo doy a conocer. Cada uno sabe lo que lleva por dentro. Tengo que seguir adelante", había declarado Lorena, la mamá de Pamela, quien quedó a cargo de su pequeño nieto y estaba a la espera de recibir su guarda definitiva.

El caso

Acerca del episodio que terminó con la vida de Pamela, resaltaron que Castillo "ingresó por una puerta del fondo de la vivienda y por testimonios, sabemos que ocasionó un pequeño desorden que lo dejó en evidencia. Todos descansaban en la casa. Fue directo a atacar a la joven y en la habitación estaba su bebé y otra integrante del grupo familiar. No hay indicios que quisiera herir a la criatura o a alguien más. Ante los gritos de la víctima, huyó. El barrio (Bicentenario) está en una zona rural y se fue hacia un descampado que lo lleva al río y a los cerros. Cuando se realizó el operativo para detenerlo, intentó esconderse; sabía que lo estábamos buscando", destacó el comisario Ángel González, quien estuvo a cargo de la investigación.

Ángelo Castillo afronta una acusación por homicidio doblemente agravado: por violencia de género y una relación de pareja previa.

Esto lo determinó el juez Guillermo Adarvez, del Tercer Juzgado de Instrucción, que se basó en la investigación que reunió testimonios, pericias a celulares, informes de criminalística y de la autopsia. Además, los antecedentes previos en los que se le estableció una restricción de contacto con Pamela. Además, de manera legal también se había establecido en el Juzgado de Paz de Calingasta cómo debía acompañarla en el embarazo.