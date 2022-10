Caso Eros: la defensa de la propietaria insiste en marcar "irregularidades" en la causa

miércoles, 5 de octubre de 2022 09:42

Este martes, la empresaria Patricia Coria, dueña de la estética "Eros for men", recibió la sentencia por el delito de "Promoción y Facilitación de la Prostitución, agravada por el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas". El tribunal integrado por Alberto Caballero, Verónica Chicón y Gema Guerrero decidió su culpabilidad y definió una pena de cuatro años de prisión efectiva. Al no quedar firme, la mujer seguirá en libertad. Su defensa destacó que aguardan los fundamentos de la sentencia para impugnar el fallo y volvió a cargar "irregularidades" en el Ministerio Público Fiscal.

"Pretendíamos la absolución tanto de Patricia Coria como de su hija Natalia Pablo (que se logró) e insisto que hubo irregularidades procesales. Hicimos hincapié en eso desde el inicio del proceso y del debate y son errores graves, no sólo para esta causa sino marcando precedente para otras causas futuras. El tribunal no hizo lugar a ello y serán motivo de impugnación oportunamente, con los argumentos que tengamos de la sentencia. Su lectura será el 27 de octubre", dijo en radio AM1020, el abogado Leonardo Villalba, quien representa a Coria.

Explicó que la empresaria no quedó detenida, pese a recibir una pena mayor a 3 años, debido a "que la sentencia no está firme y el tribunal consideró que no hay riesgos procesales de fuga. Tanto Patricia como su hija llegaron al juicio en libertad y no entorpecieron la investigación. El veredicto ya está. Y la fiscalía, en el cierre del debate recién pidió la prisión preventiva y no se hizo lugar ya que fue algo intempestivo. Fue una petición tardía". Por otra parte, señaló que la sentencia quedará firme cuando se agoten todas las vías recursivas.

Insistió en irregularidades en el proceso como la afirmación de fiscalía de la existencia de material probatorio que no apareció. "Se habló del hallazgo de un preservativo usado en un basurero y cuando se abrió la caja con el material de prueba, no había nada. No se mostró tal secuestro; no apareció en ningún lado", agregó.

Villalba señaló que en las declaraciones de las testigos "hubo testimonios encontrados. Si señalaron que hay prostitución, hay alguien que se aprovecha económicamente, alguien que la ejerce y el cliente. Pero los clientes, tomados al azar para declarar, no hablaron de masajes con tinte erótico. Para dar una sentencia tienen que haber pruebas, no probabilidades. Es más, la Fiscalía, teniendo la lista de clientes, nunca llamó a nadie a declarar. Insistimos en que hubo una valoración parcial de la prueba y se dio una preponderancia al testimonio de la denunciante y había 4 chicas que trabajaban. Dos de ellas desconocían un tipo de masajes especiales".

Destacó que si la sentencia queda firme, Coria tiene que cumplir el fallo con prisión efectiva. "No hay plazos perenntorios. Se pasa por una impugnación ordinaria, luego el recurso extraordinario o casación en la corte local y el extraordinario federal, ante la Corte Suprema de la Nación. También tenemos los recursos ante tribunales internacionales. Habrá que ver hasta qué instancia se llega", dijo.