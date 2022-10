Causa EROS: Coria aseguró que el fallo es "injusto" y que irán por la nulidad

martes, 4 de octubre de 2022 10:57

Este martes, se conoció la sentencia judicial por la causa de la estética "EROS for Men" y su propietaria Lilian Patricia Coria (59) fue condenada a cuatro años de prisión al considerarla culpable de "Promoción y Facilitación de la Prostitución, agravada por el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas". A la salida de Tribunales, la empresaria hizo su descargo y aseguró que su defensa irá por la nulidad.

Con tranquilidad y confiada en que podrá revertir su situación, destacó que es "una trabajadora" e insistió en su trayectoria y trabajo con personalidades de la política y el espectáculo, así como de sanjuaninos de buena posición económica. "Mis abogados son de excelencia y vamos por todo. Es la primera vez en 40 años de trayectoria que una mocosa me denuncia y cabe la casualidad que lo hace dos días después de haberle robado a un cliente. Tenemos todo grabado y hasta la denuncia del cliente", disparó.

Agregó que "no quiero decir una palabra que afecte a la denunciante, pero creo que una persona que elige como pareja un sexo diferente y decide hacerle masajes a hombres y después de dos meses, se queje es raro. Yo que he sido trabajadora toda mi vida de empresas muy importantes. Si tengo un problema, lo primero que hago es hablar con el jefe y ella nunca lo hizo. Le robó a un cliente y esta fue su manera de cubrirse, lo voy a sostener. Vamos a denunciar esto. No lo hice en su momento pero lo voy a hacer ahora".

Expresó que su estética está habilitada y seguirá trabajando. Es más, señaló que atenderá a extranjeros que llegarán para un casamiento y ya reservaron turno.