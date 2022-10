"Le pido a la comunidad que no tenga miedo": se incendió la casa parroquial del padre Rómulo Cámpora

lunes, 3 de octubre de 2022 23:20

La casa de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en la localidad de Los Berros, Sarmiento, estaba vacía y por motivos que se investigan el fuego se inició en la cama del padre Rómulo Cámpora. Él se encontraba misionando y tras los peritajes, la policía no pudo determinar por qué se iniciaron las llamas.

Lo cierto es que el fuego consumió la cama y tomó la pared donde estaba la imagen de Jesús crucificado. El hecho ocurrió el sábado pero recién ahora trascendió. El padre Rómulo Cámpora señaló que no se conoce lo que originó todo pero para él fue producto del mal.

"Todo esto fue una desgracia con suerte porque Dios pone la mano en todo. El incendio ha sido muy extraño porque nada lo ha originado, eso lo ha dicho la policía en el peritaje. Se ha iniciado el incendio en mi cama pero lo que es el velador y todo lo eléctrico está en perfecto estado, ni siquiera se quemó", comenzó explicando en radio La Cumbre.

Luego indicó: "Pero el Cristo que tenía en la pared, muy bonito, se carbonizó. Y toda mi ropa, los hábitos, las capas que usaba para Semana Santa, para Santo Domingo, todo se perdió. Todas las sotanas, sobre todo las nuevas, las que me hicieron para la toma de posesión se perdieron".

Además señaló: "Fue una desesperación la gente. Fueron baldazos de agua, un humo negro denso como si hubieran quemado 20 neumáticos dentro de la casa. Lo importante es que el espíritu está firme. Ha sido una semana intensa y atendí situaciones de exorcismo. Todo esto atrae el odio, el rencor del maligno y enemigo. No tenemos que obviar ni vivir traumado con estas cosas".

El padre Cámpora luego se refirió a una serie de hechos ocurridos en el barrio El Milagro. "Les he pedido que rompan todo, que no toquen nada. Mientras hacía una oración de protección salió una paloma detrás de la imagen. Le digo a la comunidad que no tengan miedo", agregó informando que el padre Roberto como párroco, con toda su oración hará la oración oportuna.

"Hay mucha envidia, maldad, gente que hace maleficios. No nos extrañemos que el maligno enemigo tenga un rinconcito", señaló y subrayó: "el demonio no está contento conmigo".

Finalmente aclaró que está "muy cansado" pero pese a eso no ha "dejado de trabajar". A partir de lo ocurrido, el párroco se quedó sin casa y ahora va a estar "yendo y viniendo" desde un lugar provisoria a la parroquia.