Megajuicio por expropiaciones: pidieron detener a un imputado por no presentarse

miércoles, 19 de octubre de 2022 10:15

Con 13 imputados, este miércoles comenzaron las audiencias de la causa "Expropiaciones" en San Juan, considerada una de las más complejas por el hecho juzgado y la cantidad de imputados, 13 en total. Tras ser desestimadas las presentaciones de abogados defensores, el Tribunal dio por iniciada esta etapa del proceso en el Concejo Deliberante de Capital y ya se tomó una decisión.

La magistrada Silvina Rosso de Balanza declaró en rebeldía al imputado Eduardo Nicolás Olivera, ex integrante del Tribunal de Tasaciones, y pidió su detención. Es que no se presentó y la policía no lo encontró en el domicilio que declaró en Capital.

Por otra parte, el proceso será largo: se estiman decenas de testimonios de testigos, un detalle exhaustivo de prueba y audiencias que se concretarán lunes y miércoles, de mañana y tarde, y los viernes, en la mañana.

Los imputados en la causa son: los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday; el exjuez Carlos Macchi; los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones: Eduardo Olivera, Julio César Fernández, José Moreno y Adolfo Cravero; la experito de Fiscalía de Estado, Ana María Melvin; los peritos Juan Pablo Quiroga, Fernando Videla y Víctor Bustos; el exfiscal de Estado Mario Díaz y el exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz. También estaba como imputada la fallecida exjueza Rosalba Marún.

Para llegar esta instancia se esperaron 12 años. Los acusados son juzgados por una presunta organización ilícita para estafar al Estado provincial al colocar sobreprecios a importantes terrenos a expropiar. Entre ellos se encuentran zonas de Cuesta del Viento, Parque de Mayo y del canal Benavídez, por más de 15 millones de dólares.