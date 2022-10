Perdieron 2 hermanos en distintos siniestros viales: "estamos fuertes por mis padres"

lunes, 10 de octubre de 2022 14:03

La tragedia los marcó en el 2021 y hoy permanecen de pie como pilares unidos, especialmente por sus padres. La familia Ruiz hoy tiene 2 ángeles apostados en la ruta en memoria de 2 hermanos que murieron en diferentes meses del 2021 pero de la misma forma: atropellados cuando circulaban en moto.

Daniel tenía 39 años y Damian, 29 años. El primero murió el 5 de mayo del 2021 en calle San Lorenzo y Casero, en Santa Lucía. El segundo falleció el 23 de septiembre del mismo año en calle Talacasto entre Roque Saenz Peña y avenida Libertador, también en Santa Lucía. Pero no fue la única tragedia que los marcó ese año. El 27 de febrero había muerto el cuñado de los jóvenes, también en otro siniestro vial en moto.

"Nos ha golpeado la vida pero la fuerza es para que mi madre salga adelante con mi padre. Somos el pilar de ellos", expresó Melina Ruiz a Diario La Provincia SJ. La familia está compuesta por 11 hermanos, de los cuales los 3 varones ya murieron. El primero fue el 23 de marzo de 2015, cuando tenía 23 años. Aquel año fue fue apuñalado en un contexto que nadie sabe y no hubo condenados.

Hoy los padres tienen 65 y 73 años de edad y hace pocos días vivieron un momento muy emotivo. Junto a Familias del Dolor y la Esperanza, colocaron el "ángel" en Alto de Sierra en memoria de Damián. Tiempo antes lo habían colocado por Daniel.

"Fue muy doloroso porque no lográbamos recuperarnos de nada y no nos vamos a recuperar. Ya no los tenemos. Eran los únicos 2 hermanos varones", agregó Melina quien lamentó que por ninguno de los 2 hermanos hubo condenas con prisión efectiva.

"Tiene que haber justicia y los que atropellan deben pagar por lo que hacen. No salen con intenciones de matar pero son seres humanos a quienes matan, no perros. Ahora, quien le paga el dolor que mi mamá tiene en su alma", señaló.

Damián era el hermano menor. Había sido papá el 22 de septiembre del 2021 y un día después, cuando debía ir a ver a su hija al hospital, lo encontró la tragedia. Fue en el momento que iba a buscar a su hermana y chocó con un camión. "Esa mañana estuvo con mi mamá hablando que quería comer unas hamburguesas. Compraron las cosas y dijo que iba a buscar a mi hermana para llevarla a conocer a su hija", lamentó Melina.

Daniel, por su parte, volvía de su trabajo por calle San Lorenzo con su hijo Ricardo de 22 años y cuando iba pasando calle Caseros, fue embestido por un auto. El hombre murió y su hijo se salvó y logró recuperarse. "Él siempre tuvo el sueño de tener su casa propia y seguir amando a su nieto. Hace poco le entregaron su casa propia a su mujer pero él no está para disfrutarla", expresó.

"Cada ángel para nosotros significa nuestro protector. Cada vez que veo el cartel pido que me protejan. El dolor más grande es que no haya pagado nadie por el daño que le causaron. Se los dejó a los 2 libres", recordó.