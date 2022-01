"Me la mandé": la frase que puso en evidencia al sospechoso de matar a Yoselí

martes, 4 de enero de 2022 14:20

Este martes, Juan Carlos Rodríguez, único sospechoso por la violación y el crimen de su prima de 10 años, Yoselí Rodríguez, fue imputado por homicidio triplemente agravado. El brutal hecho ocurrió el pasado 1º de enero en un descampado en Sarmiento, cerca de la casa de la víctima y de la vivienda de su tía, donde estaba de visita.

El fiscal Iván Grassi destacó en rueda de prensa que "entre las pruebas están las declaraciones de testigos visuales y múltiples entrevistas a vecinos que, en ocasión de la desesperada búsqueda de Yoselí, escucharon a Rodríguez decir: "Me la mandé; me la he mandado". Además, un funcionario policial escuchó que el hombre había referido lo mismo: "Me la he mandado; la he matado".

Manifestó que entre las pruebas está la ropa con sangre que se halló en la casa en la que se alojaba desde hace 4 meses que regresó de Puerto Madryn. Además, testigos aportaron que lo vieron con ropa "entierrada" y se encontró el arma blanca (cuchillo) con el que habría ultimado a la pequeña.

Con la mirada al piso y visiblemente nervioso, el principal sospechoso del femicidio de Yoselí Rodríguez, de 11 años en un descampado en Sarmiento, compareció hoy ante el juez en la audiencia de formalización en Tribunales. Se fijó un año de prisión preventiva y será trasladado al Penal de Chimbas, donde aguardará el juicio por el caso que conmocionó a la provincia y el país.

Juan Carlos Rodríguez, de 24 años y primo de la víctima, escuchó los argumentos y la probatoria del Ministerio Público Fiscal en su contra. El fiscal Iván Grassi reseñó que es el principal sospechoso de sacar por la fuerza a la nena de la casa de su tía, donde dormía el pasado 1 de enero. La llevó hacia un descampado ubicado a 80 metros al Este de la vivienda y la ultrajó y atacó. Con un elemento cortopunzante le causó la muerte con 11 heridas en la zona del cuello y la cara. Posteriormente, buscó la manera de ocultar el cuerpo entre matorrales e ideó deshacerse del arma blanca.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para Rodríguez ante el juez de Garantías, Alberto Caballero bajo la imputación de homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género. A la par de avalar su traslado a la cárcel por un año, el magistrado decidió que la investigación penal debe completarse en ese mismo período. El sospechoso cuenta con la defensa oficial de Hugo Trigo y Lucas Quiroga y habían solicitado prisión domiciliaria.