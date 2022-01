La trágica muerte de un adolescente en Córdoba enlutó a una familia sanjuanina

jueves, 27 de enero de 2022 15:16

Una tragedia sacudió a una familia sanjuanina esta semana. Luciano Aranda Araya, de 14 años, murió este martes electrocutado al tocar un poste en una plaza de Córdoba. Su mamá era sanjuanina y falleció hace dos años. Por ello, el adolescente y su hermano menor se fueron a vivir a Córdoba. Allí, nuevamente la muerte los golpeó.

La familia de Verónica Araya, mamá de Luciano, reside en la localidad de La Bebida y los vecinos se mostraron consternados al enterarse de lo sucedido. En redes sociales, reiteraron su pedido de justicia por lo ocurrido y acompañan a los abuelos maternos que están destrozados.

En Córdoba, el fiscal Horacio Vázquez, a cargo de la causa, ordenó una serie de peritajes para establecer cómo falleció el adolescente, electrocutado al tomar contacto con un poste de luminaria en una plaza de barrio Alto Alberdi. Además se ordenó una autopsia y se aguardan los resultados del peritaje forense.

En tanto, Vladimir Aranda, papá de Luciano, habló ante los medios cordobeses: “Ahora se me fue mi hijo. Éramos tres y ahora somos dos. Cómo le hago entender a mi hijo de 12 años que su hermano, compañero de futbol y de habitación, no va a estar más. Estoy solo desde con ellos desde que su mamá murió”.

Luciano y su mamá Verónica.

“Luciano tenía mucho futuro. Pasó a tercer año y su nota más baja era 8. Solo estudiaba. Era súper responsable. Yo salí a trabajar y él se quedaba solo con mi otro hijo”, describió, rescató diario La Voz.

Consultado sobre el estado de su otro hijo contó que estaba recibiendo asistencia psicológica ya que fue testigo de la muerte de su hermano. Dijo que testigos le contaron que los chicos estaban “en una punta de la plaza, corriendo una pelota entre los árboles. Mi hijo pasó y no sé cómo (se electrocutó)”.

“Era loco del futbol. El murió haciendo lo que le gustaba. En una semana empezaba en Las Palmas. En una semana empiezan las clases. Lo cuidé todas las vacaciones, por la pandemia. Es la segunda vez que salió y no volvió más. No puedo aceptar que no voy a ver más a mi hijo”, manifestó.