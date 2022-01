Tragedia sanjuanina en Pinamar: a dos años y con fecha de juicio para 2023, la familia exige justicia

miércoles, 19 de enero de 2022 12:11

Este miércoles se cumplen dos años de la denominada tragedia sanjuanina en Pinamar. El siniestro vial se llevó la vida de Nicolás Miranda, Alberto y Daniel Camino (viajaban en un Toyota Corolla desde San Juan a la Costa) tras ser impactados de frente por una camioneta Ford Ranger que se cruzó de carril y que iba guiada por Diego Zaupa.

En junio de 2021, se conoció que la causa fue elevada a juicio con la imputación de "Homicidio con dolo eventual" y podría recibir una pena de entre 8 a 25 años de prisión efectiva. Aunque hay fecha de juicio, los familiares consideraron que está fijada en un tiempo muy dilatado y hoy, se manifestarán en la plaza de la familia, en San Bernardo, a las 20 hs

"Dos niños de 2 y 4 años perdieron a su papá, abuelo y bisabuelo. A dos años de esta tragedia evitable, exigimos una condena ejemplificadora: Cárcel para Diego Zaupa", destacó la familia en un mensaje conjunto.

"Ya tenemos fechas y nombres de quienes serán los responsables de que la justicia llegue. La fecha del juicio es el 4 y 5 de abril de 2023. Para entonces, ya habrán pasado más de 3 años de nuestra pérdida, y sabemos que la justicia no es tal cuando llega tarde. Sin embargo, conocemos la realidad de nuestro sistema judicial, y no descansaremos ni bajaremos los brazos durante el tiempo que nos queda por delante hasta esos días", explicaron.

Para ellos, los jueces deben valorar que Zaupa conocía la ruta ya que la transitaba con frecuencia y decidió, ese 19 de enero, tomar el volante cuando estaba alcoholizado y maniobrar a alta velocidad, sobrepasando vehículos en una curva; una maniobra que infringe las leyes de tránsito.

"Los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores tendrán la posibilidad de no dejar que esta tragedia pase a la historia como un simple accidente -ya que no lo fue-, y con un fallo ejemplificador le podrán decir a la sociedad que no es lo mismo conducir alcoholizado o sobrio, infringiendo las normas más básicas de tránsito o respetándolas, y que quien produce muerte decidiendo manejar con imprudencia extrema, es penalmente responsable, y pagará con cárcel", marcaron refiriéndose a los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Emiliano Lázzari.

"A las familias de Nico, Alberto y Daniel, y a todos quienes los conocieron y los amaron, sólo nos queda la fe en que el corazón y el criterio de quienes integran este tribunal serán iluminados para darnos a través de la justicia, la paz que nos fue quitada hace dos años", sentenciaron.