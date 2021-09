Elevaron a juicio la causa por Raúl Tellechea

jueves, 9 de septiembre de 2021 08:00

Este miércoles, el Juez Federal Leopoldo Rago Gallo elevó a juicio la causa por la desaparición forzada del ingeniero sanjuanino Raúl Tellechea tras dar por finalizada la etapa de instrucción iniciada en 2012. Así lo confirmó el abogado de la familia Tellechea, Conrado Suárez Jofré aunque aseguró que aún no hay fecha de comienzo del juicio.

"En concreto lo que se planteó fue una denuncia contra los ex directivos de la mutual porque después de 7 años de instrucción, recordando que el hecho sucedió en septiembre del 2004, no habían sido todavía llamados a indagatoria. Eso, daba un panorama sumamente inquietante en relación a las líneas de investigación que en lugar de concentrarse en lo que la familia sindicaba como presuntos responsables o involucrados en un hecho confuso, no habían sido llamados a indagatoria", explicó en diálogo con Radio Colón.

"Eso generó el planteo que si bien fue rechazado en un principio, la Cámara Federal de Mendoza, en 2012 ordenó la instrucción y desde esa fecha hasta hoy se llevó adelante una instrucción con las dificultades que eso tiene en relación a un delito que tiene que ver con la ocultación, con la borradura de un hecho", agregó el abogado.

A esta instancia llegan todos los imputados que luego fueron procesados sobre los cuales el letrado aseguró que hay dos tandas, una de ellas la referente a los ex directivos de la mutual y una segunda, que tiene que ver con las fuerzas de seguridad policial.

Se trata de Luis Héctor Moyano, Miguel del Castillo, Luis Alonso, Eduardo Oro, Vicente Alberto Flores, Sebastían Cortéz Páez, Francisco González, ex jefe de Policía, Comisario, Mario León y otras dos personas más, una de la mutual y la otra de la Universidad Nacional de San Juan.

"Todos ellos, después de un ejercicio amplio del derecho a la impugnación judicial, están confirmados a la elevación a juicio como personas sometidas al juicio oral y público que atinamos que prontamente se inicie. Hay un solo delito que es el de desaparición forzada de persona, que es un delito de encubrimiento porque lo que intenta es ocultar la suerte corrida por una víctima", sostuvo en diálogo con Radio AM1020.

"El delito integra distintos momentos, un momento específicamente vinculado a la pérdida de la libertad y un segundo tramo que tiene que ver con el ocultamiento, lo que está más cercano a una idea de encubrimiento. Todo ello está incorporado en un mismo delito que es la desaparición forzada (...) El delito es gravísimo, tiene una pena mínima mayor al homicidio y como máximo es la reclusión perpetua. En función de eso, los distintos tipos de participación pueden generar distintos tipos de valoración en el Tribunal", finalizó.