Tras un larga lucha, murió el anciano de 87 años que fue atacado brutalmente en Rawson

martes, 7 de septiembre de 2021 21:00

Este martes, la lucha de César Bustos se apagó. Tenía 87 años y fue víctima de la inseguridad de la forma más brutal. Fue golpeado con la mayor brutalidad y producto de esto quedó al borde de la muerte internado primero en el hospital Rawson y después, en una clínica privada. El hecho sucedió en junio en el barrio San Ricardo, en Rawson, donde el hombre fue atacado por malvivientes durante la mañana, aprovechando que se quedó solo porque su hijo se fue a trabajar. Tras superar varias complicaciones, lamentablemente falleció tras un paro cardiorrespiratorio.

"La paliza que le dieron fue una tortura, recibió golpes en la mandíbula, terminó con los pómulos rotos, la cabeza, los ojos, las orejas, un corte profundo en el cuello, en partes del cuerpo. El nivel de salvajismo de estas personas es inimaginable", explicó el pasado 2 de julio, su hijo Jorge Bustos, a Diario La Provincia SJ.

Cesar vivía con Jorge y el día del robo, su hijo se fue a trabajar como todos los días. El día del hecho, salió en la mañana al trabajo y según las hipótesis, los ladrones advirtieron esto y fueron a atacar al anciano. "Cuando saqué la moto, estaba helada y se me paró. Me deben haber visto cuando me fui. Mi papá se quedaba solo y según lo que creo, los agresores le pidieron plata porque siempre le pedían plata pero jamas tuvimos problemas con nadie, desde hace 4 o 5 años", agregó.

La vivienda tiene rejas bajas y nunca están con llaves, con lo cual la posibilidad de ingresar a ésta eran altas. Para Jorge no fue una persona, sino 2 o 3 y si bien no sabe quiénes son, sospecha que fueron jóvenes que actuaron por odio.

"Mi hermano más chico lo encontró. Él pasó y sintió olor a gas. Cuando entró habían roto la manguera de la estufa y habían generado la fuga de gas. Hubiera explotado todo, si no se daba cuenta. Incluso todavía hay olor a gas", lamentó destacando que los malvivientes "buscaron un daño profundo" y subrayó que "él ha sufrido mucho y si explotaba no lo encontraban más a mi papá".

La investigación del caso prosigue pero no hay detenidos.