17 años sin Raúl Tellechea: bocinazo y ferviente pedido de justicia en el centro sanjuanino

martes, 28 de septiembre de 2021 21:47

Con fuerza, convicción y una sed de justicia que no cesa, la familia de Raúl Tellechea encabezó una caravana y bocinazo a 17 años de la desaparición del ingeniero. Vale destacar que la causa, tras años de lucha, se elevó a juicio.

Los vehículos avanzaron con carteles y banderas por el microcentro. Mientras que con una ferviente arenga, Mariana Tellechea se ubicó en la calle Mitre, frente a la Catedral, para pedirles se hicieran escuchar.

Tanto ella como sus hermanos vistieron sus remeras rojas con la foto de su papá y agradecieron el acompañamiento en una fecha especial. Además, están pendientes del tratamiento del caso en juicio por el que tanto pelearon y finalmente se concretará.

El pasado 8 de septiembre, el Juez Federal Leopoldo Rago Gallo elevó a juicio la causa tras dar por finalizada la etapa de instrucción iniciada en 2012. Ahora irán a juicio los ex directivos de la mutual y miembros de las fuerzas de seguridad policial de la provincia. Se trata de Luis Héctor Moyano, Miguel del Castillo, Luis Alonso, Eduardo Oro, Vicente Alberto Flores, Sebastían Cortéz Páez, Francisco González, ex jefe de Policía, Comisario, Mario León, entre otros.

"No me cabe dudas que ellos tienen responsabilidad. Estoy 100% segura, que han tenido diferentes intervenciones. Ellos están en el circulo de la desaparición forzada de mi padre", subrayó Mariana Tellechea en radio Sarmiento.

La hija del ingeniero Tellechea apuntó a Sebastián Cortéz Páez como quien pudo haber estado con su padre horas antes del deceso. "Pero no sabemos si es el único. Las personas que están en el banquillo de los acusados son quienes a través de las pruebas fácticas que contábamos pudimos vincularlo al proceso judicial. Son las personas sobre las que contamos con pruebas suficientes pero el mapa puede ser mayor", lanzó la hija.

La familia de Raúl Tellechea pidió no olvidar que "hubo 8 años perdidos en la justicia provincial, donde se perdieron pruebas y material probatorio que pudiera unir a otras personas al delito". "Creo que podemos llegar a personas muy importantes. No nos olvidemos de 8 años de vacío de investigación, los primeros. Porque en los casos penales los más importante son los primeros minutos", finalizó destacando que hubo 2 jueces en la instancia provincial que, aseguró, no hicieron nada para que avanzara la causa.

Finalmente señaló que "no hay plazos para el inicio del juicio" y agradeció a los sanjuaninos que la muerte de su padre se convirtió en una "causa de lucha, un emblema social. Ése es otro de los logros. A mi no me deja de impactar: una sociedad tan quieta como San Juan, que se haya hecho parte, parecía que este momento no iba a llegar y es porque no nos dejaron solos y tenemos una gratitud infinita".