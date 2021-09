"Justicia por Cata", el pedido que une a los vecinos de Trinidad por Catalina Valdéz

miércoles, 15 de septiembre de 2021 22:42

Hace una semana, una nena de 4 años murió tras sufrir un fuerte siniestro vial en calle Abraham Tapia entre Nicanor Larraín y Francisco de Villagra, en Capital. Su nombre era Catalina Valdez y hoy es por ella que se levanta una bandera de justicia que une a varios barrios.

Silvia Matamoro es vecina de la familia y es quien dio ese paso de unir a los barrios para salir por las calles. Ella tiene una dura historia que incluye también la pérdida de una hija, casualmente el mismo día en el que murió la pequeña Cata. Sabiendo lo que una pérdida de ese tipo implica es que no dudó un minuto en ponerse en marcha para expresar todo el apoyo a sus padres en el duro momento pero más que nada para pedir justicia.

"El mismo día que falleció Catalina, a raíz de la conversación que tuve con Eduardo, el papá, pensamos hacer un pedido de justicia con vecinos. Todos somos padres que nos costó tener un hijo y sabemos la lucha que ellos tuvieron para tener a esa nena y se da ese final trágico", expresó Silvia a Diario La Provincia SJ y destacó que todos saben "cuánto querían los padres a Cata".

Inmediatamente se armó un grupo de whatsapp y los vecinos de las villas Echegaray y La Chacarilla, más barrios aledaños, se sumaron sin pensarlo y comenzaron a repartir panfletos y movilizarse.

"No pensé que de acá a 6 cuadras la gente sabía de la marcha tan rápido. Las personas que quieran venir y no nos puedan acompañar hasta el hospital, sí les pedimos que se acerquen porque la idea es dejar una vela blanca o una flor en la casa de los padres o el hospital. Queremos que pacíficamente podamos reclamar. No queremos violencia, queremos que personal de comisaría 3 nos acompañe", agregó Silvia.

"Era una nena muy especial, ellos vivían para ella. Siempre la cuidaron mucho", destacó Silvia y recordó cuando ella perdió a su bebé: "fue en Buenos Aires. Tenía un embarazo de mellizos, me hicieron una ecografía intravaginal y me mataron una de las bebés. El día que falleció catalina era el cumpleaños de mi hija melliza que cumplió 10 años".

La marcha es el 17 de septiembre a las 17 horas y partirá desde avenida Rioja y Francisco de Villagra, Villa Echegaray, Trinidad. El pedido es por justicia y para que avance la investigación por la muerte de la pequeña.

La investigación

Tras recibir el resultado de la autopsia del cuerpo de Catalina, la justicia cerró la causa que investigaba al padre y ahora se centró en la responsabilidad que tuvo el personal médico que la atendió el día del siniestro vial.

Según informó el fiscal Iván Grassi en Canal 4, "se advirtió que en el obrar de los médicos, cuando se le da el alta, podría caberles una responsabilidad de tipo culposo por un grado de negligencia".

Por eso se abrió una investigación sobre el personal que atendió a la nena el día del hecho "para ver si los estudios que le hicieron se ajustan a los protocolos de personas accidentadas, si fueron completos o si el alta que le dieron está ajustada a eso".