Crimen en Villa del Sur: el detenido aseguró que estuvo en un cumpleaños al momento de la gresca

miércoles, 1 de septiembre de 2021 08:24

Nahuel Guardia Sosa (19 años) está detenido como autor del disparo que le causó la muerte de Matías Emiliano Maurín (26), en medio de una gresca en Villa del Sur en Chimbas. Tras allanamientos, se entregó a la Justicia para que avance la investigación y este miércoles, su defensa anticipó parte de su estrategia.

El abogado Jorge Olivera señaló en radio Estación Claridad que "mi defendido, cuyo apellido es Sosa Guardia, asegura que al momento de la muerte de Maurín estaba en un cumpleaños de 18 en otro lugar. No estuvo ni participó en la gresca. Vamos a ofrecer testigos; personas que estuvieron con él. No todas fueron familiares. Vamos a discutir durante el proceso cómo se presentará la prueba. Quiero que quede claro que él me aseguró que no estuvo en esa pelea entre bandas".

Acerca de por qué testigos y la prueba preliminar implican al joven, que es músico, en el sangriento hecho destacó que "eso lo sabremos en la audiencia de formalización. Allí conoceremos los elementos del Ministerio Público Fiscal . Sabemos, sí, que estamos hablando de familias con una disputa de vieja data".

Destacó que Guardia Sosa "está muy tranquilo con su afirmación sobre el hecho y preocupado, ante todo, por el hecho de estar detenido". Expresó además que no conoce en detalle los antecedentes prontuariales: "él no me sabe decir si antes fue condenado o no".

Olivera marcó que en este tipo de delitos espera que el Ministerio Público Fiscal pida prisión preventiva para Guardia Sosa. "Lo que sí voy a observar es el tiempo por el que se pide que dure la prisión y el tiempo para la investigación penal; sobre todo si es elevada", dijo.