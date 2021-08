Intento de robo al banco Macro: se desarrolló la audiencia y el menor se abstuvo de declarar

lunes, 9 de agosto de 2021 15:04

Este lunes, el menor que quedó detenido tras el intento de robo en el banco Macro estuvo frente a la jueza de Menores, María Julia Camus, en la audiencia de formalización de la detención.

El joven de 16 años había sido atrapado por personal policial el domingo en la madrugada en el interior del banco de avenida Libertador pasando Rioja. Allí el menor había preparado chequeras y una computadora para robar sin embargo fue desarticulada la acción a los pocos minutos de su ingreso al banco.

La audiencia judicial se desarrolló este lunes en la mañana y estuvo presente el fiscal y la defensora oficial. Se le tomó declaración pero él hizo uso de su derecho de abstenerse y quedó a disposición de la justicia.

El menor quedó detenido el domingo en la madrugada

En la ocasión la jueza dispuso que el joven quedara alojado en una residencia por 60 días para tratar el "consumo problemático de sustancia" que padece. Y a partir de ahí se va a evaluar el tratamiento que se le hará. Además se hará un abordaje integral de las adicciones, si no se puede hacer ambulatorio será en un espacio de residencia puntual a determinar.

Aún no se determinó si es responsable penalmente o no del hecho cometido el domingo en la madrugada, a la vez que se intenta determinar si hubo algún mayor implicado o no.