Abusos sexuales y abandonos en salud, entre lo más denunciado en relación a menores en San Juan

domingo, 8 de agosto de 2021 14:19

Con la pandemia no bajó el porcentaje de casos de violencia hacia los menores de edad en San Juan. No sólo se relacionan con abusos sexuales sino con que los adultos responsables no cumplen con los cuidados básicos ni garantizan las condiciones indispensables para la salud y el desarrollo de los chicos.

La defensora de Menores, Patricia Sirera destacó a Diario La Provincia SJ que "tenemos denuncias no sólo de presunto abuso sexual sino de abandono de responsabilidades ante los hijos en su salud, educación y su nutrición o en permanecer solos y encerrados mucho tiempo, por ejemplo. Hay padres que no han llevado a sus hijos al Hospital cuando se cayeron y fracturaron. De manera que es necesaria una concientización de esos deberes irrenunciables en los que tienen que rendir cuentas ante la justicia tanto los responsables de una acción concreta como quienes callan u omiten información, siendo cómplices".

Con la pandemia, "en la primera fase estricta, hubo menos denuncias pero eso no quería decir que no se registraran casos. No los podían exponer y las víctimas estaban conviviendo las 24 horas con sus agresores, ante la imposibilidad de circular. Los padres no llevaban a los chicos a las escuelas ni a los centros de salud, que se han convertido en nuestros aliados en detectar signos de violencia en los menores. Pero todo cambió en la segunda parte de 2020", remarcó.

Sirera detalló que las denuncias "equipararon a las que se registraban en todo un año y en lo que va de este, también hay una paridad en los números. Esto no lo valoramos como negativo sino que, a causa de que alguien habló, se terminó la pesadilla para un niño o niña. Esta es una realidad compartida con el resto del país".

En San Juan, "avanzamos en el compromiso de la denuncia y tanto familiares como personas del entorno o docentes, por ejemplo, exponen los casos de abusos sexuales a niños por parte de padres, padrastros, hermanos, tíos, primos o cuñados. Es decir, personas en los que la criatura debería confiar. Cualquiera puede denunciar ante la leve sospecha y pueden ir a la Unidad Fiscal ANIVI, con total confianza, que tenemos personal las 24 disponibles a escucharlos".