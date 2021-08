Kerman no declaró y la justicia resolvió 3 meses de prisión preventiva domiciliaria

viernes, 6 de agosto de 2021 21:52

Después de más de 5 horas de audiencia, el juez Andrés Abelín determinó tres meses de prisión preventiva al oftalmólogo Oscar Kerman, quien fue denunciado por siete pacientes por presunto abuso sexual. En este marco, el Juez dio lugar al pedido de la Fiscalía y los abogados defensores de Kerman aseguraron que apelarán el fallo.

"El Juez ha entendido que sí hacia lugar al pedido de prisión preventiva pero con la modalidad de detención domiciliaria, es decir va a estar privado de su libertad en su domicilio particular por el plazo de tres meses. Para la investigación se nos ha otorgado un plazo de ocho meses", declaró la fiscal Claudia Salica en rueda de prensa.

En este marco, el médico se abstuvo de declarar por recomendación de sus abogados y durante toda la audiencia se mantuvo en silencio. "Hasta la fecha tenemos contados 23 testimonios que necesitamos recabar y a partir de ahí ver los que van surgiendo. No se lo ha visto de ninguna manera ni desbordado ni angustiado, tranquilo escuchando atentamente lo que decíamos desde el Ministerio Público Fiscal y asintiendo lo que decía la defensa", reveló Salica.

El Juez tomó la decisión al formalizar la Investigación Penal Preparatoria por el plazo de 8 meses y ordenar la prisión preventiva bajo la modalidad de detención domiciliaria por 3 meses. Además, impuso como medidas coercitivas la “prohibición de contacto y/o comunicación por cualquier medio ya sea vía telefonía fija, móvil, redes sociales, por sí o por interpósita persona, con respecto a las denunciantes y todos los testigos del presente legajo, por el plazo de 3 meses”.

"Los testimonios de las víctimas, además de ser contundentes, han sido coincidentes en cuanto a la modalidad de cómo operaban estos ataques sexuales por parte de Kerman hacia ellas. Se daba en instancias en las que la atención médica finalizaba, a la hora de la despedida eran estos abordajes", indicó la Fiscal. "Dado el contexto en el que se han ido produciendo, es probable que quizás aparezcan más víctimas", finalizó.

Por su parte, los abogados defensores del médico, señalaron que no están conforme con el fallo y por eso la apelarán. "No se trata de la figura sino de la cantidad de hechos que son atípicos. No hay elementos para determinar que algunas de esas conductas o la gran mayoría, configuran efectivamente un tipo penal".

Y añadieron a su palabra: "Nosotros entendemos que hay muchas de esas conductas que no encuadran en norma alguna. No existen pruebas, acá hablamos de evidencia, las pruebas son una conceptualización jurídica que se deberá proponer en la etapa de juicio. Hay evidencia que son elementos que recaba Fiscalía para solicitar la imputación y la prisión preventiva. Entendemos que lo que tiene que ver con la evidencia, no hay una contundencia que determine la existencia propia del hecho, por lo cual también es un punto que hemos cuestionado sobre el pedido de prisión preventiva".