Detención del oftalmólogo: el Fiscal se refirió a manifestaciones en redes sociales

jueves, 5 de agosto de 2021 12:53

Este miércoles alrededor de las 10 de la mañana se procedió a llevar a cabo la detención del oftalmólogo sanjuanino acusado de presunto abuso sexual, en su casa del Barrio Privado Amancay. Se trata de Oscar Kerman quien ya recibió 7 denuncias formales en CAVIG y que ahora espera la audiencia de formalización en el caso.

"Reiteramos el pedido de detención al Juez, en razón que se aumentaron la cantidad de denuncias y se produjo la detención en la casa del doctor. Por ahora es por abuso sexual simple que es el más básico de los abusos sexuales y así se ha caratulado. Hasta ahora son siete denuncias", señaló el fiscal Eduardo Martínez Yanzón, de la UFI Delitos Especiales.

En el marco de la detención y posterior a conocerse las primeras denuncias, el Fiscal admitió que hubo manifestaciones en redes sociales sobre otras presuntas víctimas del oftalmólogo.

"La víctima tiene el derecho de denunciar o no, en estos términos no podemos cerrar los ojos y ver que ha habido alguna reacción en redes sociales pero uno no sabe hasta donde es la veracidad de las manifestaciones o no. Sólo tomamos las denuncias formales que se realizan en CAVIG", puntualizó el letrado.

Sobre la posibilidad de llamar a empleados de la clínica donde el médico se desempeña, a declarar, Martínez Yanzón señaló: "En principio, seguro. Todo lo que se pueda indagar a los fines de saber la verdad de lo ocurrido, por supuesto que lo vamos a hacer"

"La audiencia de formalización la estaríamos pidiendo hoy y tenemos 72 horas para tenerla, a partir del día de detención sería como máximo el sábado en la mañana. Como es un concurso real de delitos, el mínimo sigue siendo de seis meses y el máximo se va multiplicando por la cantidad de denuncias que haya. El máximo son 4 años", finalizó.